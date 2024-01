Ponen en duda de que el precio de productos y servicios bajen en 2024: “Gobierno debe apretarse el cinturón para contrarrestar la inflación”

La inflación en Colombia cerró noviembre de 2023 en 10,15% interanual, según el Dane - crédito Albert Gea/Reuters

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación ha sido uno de los dolores de cabeza en los últimos años. Este, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), viene bajando en los últimos meses.

Por ejemplo, en marzo de 2023 llegó a estar en 13,34% interanual y en noviembre del mismo año se ubicó en 10,15%. No obstante, los colombianos no sienten mucho que el precio de productos y servicios se haya reducido, sino que cada vez incrementa más y ya lo que se devenga no alcanza o los gastos se tuvieron que reducir.

Precisamente, la alta inflación llevó a que el Banco de la República elevara la tasa de interés hasta 13,25% para evitar el endeudamiento, algo que empezó a dar resultados a medida que la inflación empezó a disminuir.

No obstante, todo indica que es clave lo que haga el Gobierno de Gustavo Petro para contrarrestar esta situación, a la que se agrega un dólar cerca de los $4.000 y un crecimiento económico que está contraído.

A apretarse el cinturón

El vicepresidente técnico y de Estudios Económicos en la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Daniel Wills, puso en duda que esta baje y aseguró que si se cree en el diagnóstico del economista estadounidense Christopher Sims, premio Nobel de Economía en 2011 gracias a la “Investigación empírica sobre causa y efecto en la macroeconomía”, sobre el reciente aumento en la inflación, la única manera que esta baje de forma sostenible es que el Gobierno se apriete el cinturón. De lo contrario, se mantendría alta.

Wills, en X (antes Twitter) anotó que para algunos economistas, como el propio Sims o John Howland Cochrane, que investigó los datos de los precios y los rendimientos financieros observados, los hogares y las empresas deciden sobre el consumo, la inversión y el financiamiento, este último periodo inflacionario se explica a la luz de la teoría fiscal del nivel de precios.

“La idea es que los incrementos en la deuda del Gobierno deben ir acompañados de superávits a futuro que permitan pagarla. Cuando esto no sucede, el ajuste se da a través de un incremento en el nivel de precios (inflación). Las expectativas son importantes”, precisó.

Así las cosas, según esta visión, Wills anotó que el Banco de la República está haciendo lo correcto con respecto a la política monetaria, sobre todo con la tasa de interés, pero solo puede contrarrestar el problema aplazando parcialmente el incremento de la inflación.

Disciplina fiscal

Ante esto, puntualizó que sin disciplina fiscal el nivel de precios aumentará tarde o temprano.

“Bajar la inflación estaría en manos del Gobierno esta vez. En Colombia hay esperanza. Si bien la deuda subió muchísimo a raíz del covid-19, han pasado dos reformas tributarias incrementando el recaudo del Gobierno. El riesgo es que el mayor recaudo se vaya a aumentar gasto (algo de eso ha habido) y no a generar superávits”, enfatizó.

El vicepresidente técnico y de Estudios Económicos en Asofondos también apuntó que las expectativas son importantes. Sin embargo, advirtió que no es buena noticia que la calificadora Fitch Ratings esté proyectando un incumplimiento de la regla riscal.

Por eso, recomendó que el Gobierno debería dar señales muy claras y creíbles de que Fitch Ratings se equivoca.

Añadió que la explicación de Sims es una de varias, ya que puede que ese incremento de la inflación se deba a una curva de Phillips no lineal, que muestra la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, o un cambio estructural que implica desacuerdos en los precios relativos.