Esta es la primera actriz confirmada en “La casa de los famosos” en Colombia: “Esto no me lo voy a aguantar”

Martha Isabel Bolaños es la primera actriz confirmada que participará en el programa de televisión - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños es la primera actriz confirmada para participar en La casa de los famosos, un programa de televisión que llega a la pantalla chica este 2024.

Te puede interesar: “No vengo a hacer amigos”: confirmaron quiénes serán los participantes de “La casa de los famosos”

A través de las redes sociales desde la producción le dieron la bienvenida a una de las participantes que le pondrá “picante” al programa.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Cristina Hurtado emocionó a sus seguidores tras anunciar su regreso a la televisión colombiana

La actriz Martha Isabel Bolaños es recordada por su papel de ‘la Pupuchurra’ en la novela colombiana Yo soy Betty, la fea, pero además por su reciente y polémico paso por Masterchef Celebrity. Es precisamente por esa última participación por la que más de uno asegura que la caleña le podrá en toque de tensión a La casa de los famosos.

Con un video publicado en Instagram en el que la actriz deja ver un poco de lo que será su participación en la competencia, le dieron la bienvenida a Bolaños.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: circulan rumores sobre los posibles participantes

“Hola. Yo soy Martha Isabel y soy una mujer super tranquila, super serena, soy la mata de la paciencia, de verdad que soy muy tolerante, sobre todo con el desorden. A mí no me importa que se metan a mi espacio cuando yo acabo de limpiar”, dice Martha Isabel, mientras su comportamiento dice otra cosa.

Cabe recordar que durante su paso por Masterchef Celebrity Bolaños fue cuestionada por su terquedad y más de una vez protagonizó discusiones con otros participantes. Además, algunos participantes la reconocían como una mujer de carácter fuerte y altamente competitiva.

La participante fue eliminada de la competencia en el capítulo 112 - crédito MasterChef Celebrity Colombia

“Yo soy Martha Isabel Bolaños, nueva integrante de La casa de los famosos Colombia y esto no me lo voy a aguantar”, añadió en su presentación, refiriéndose al desorden de otros participantes.

Aunque el video en mención deja ver el talento de Martha Isabel para la actuación, internautas aseguran que su actitud no está muy alejada de lo que podría verse en el programa. Muchos también celebraron su llegada a La casa de los famosos y aseguraron que el programa que se transmitirá durante las noches en RCN estará imperdible.

“Se armo el arroz con mango”, “Con esta mujer, ya cogí mi silla para estar en primera fila”, “me encanta, arrancaron con el pie derecho. Eso Martha no te dejes”, “Esto se puso candelaaa”, son algunos de los comentarios en la publicación de Instagram.

Compartir espacio será uno de los mayores retos de Martha Isabel

En una de las piezas con las que se comunicó que Bolaños estará en La casa de los famosos, la caleña contó cómo es su estilo de vida.

De acuerdo con la artista, ella es una mujer muy solitaria, a quien no le gusta el desorden. La caleña dejó claro que no será la encargada de mantener el orden en la casa.

Así mismo, recordó que es amante de la salsa, motivo por el que la haría muy feliz encontrar un parejo de baile para pasar los días más amenos durante la competencia.

Martha Isabel dejó claro que su prioridad no es ser una diva, que puede mostrarse sin maquillaje sin ningún problema. Aunque tiene un tono fuerte, también dejó claro que no es brava.

Acerca de una de las polémicas que protagonizó en Masterchef, cuando puso en desventaja a una de las participantes con la que tenía una amistad, aseguró que no es traicionera. La actriz dijo que el problema es que no es hábil para las estrategias, “calcular me cuesta”.

Martha Isabel Bolaños y Daniela Tapia - crédito Canal RCN

Finalmente, la caleña dejó claro que no se cierra a la idea de encontrar una pareja sentimental en su paso por La casa de los famosos. Mientras inicia el reality aseguró que trabajará en su calma.