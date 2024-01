Claudia López se hizo ‘selfie’ para mostrar que ya es estudiante de Harvard: “Feliz y agradecida”

La selfie que publicó la exalcaldesa, Claudia López, durante su primer día en Harvard - crédito claudialopezcl/Instagram

Tras finalizar sus labores como gobernante distrital de la capital del país, la exalcaldesa Claudia López inició estudios de posgrado en la universidad de Harvard. La exmandataria anunció el comienzo de su etapa como estudiante en la prestigiosa institución académica, y expresó que estaba “feliz” en su primer día.

Apenas nueve días después del cierre de actividades administrativas de su gestión, López comunicó que ingresó al programa ‘Iniciativa de Liderazgo Avanzado’ (ALI por sus siglas en inglés, Advanced Leadership Initiative), de la reconocida universidad, requisito que cumple tras más de dos décadas de servicio público en el país.

Sus estudios, que comienzaría en el mes de abril de 2024, se extenderían hasta diciembre de 2024, periodo tras el cual se especula podría lanzar una campaña presidencial, de acuerdo con información que publicó Semana.

“Feliz y agradecida de empezar Harvard ALI 2024!Aquí vamos! First day!”, escribió López en su cuenta personal de Instagram.

Claudia López y su reencuentro con la Academia

A principios de diciembre de 2023, la entonces alcaldesa y su pareja, Angélica Lozano, en una sesión de entrevista para el programa Desnúdate con Eva, comunicó que tenían ya todo listo para su vida luego de salir del Palacio Liévano.

En principio, durante la entrevista dejó ver que sus intenciones estarían un poco distanciadas de las funciones públicas, pues “uno debe abrir un camino, contruir un legado y, pues, dejarle también el paso a otros”, de manera que continuaría su carrera académica.

Claudia López celebró su primer día en Harvard en sus redes sociales - crédito claudialopezcl/Instagram

“Sí, voy a descansar. Estuve pensando en el 24, aparte de tener un descanso merecido; y me dije: “yo quiero volver a la academia” (...) Yo nerda sí soy, a mí me encanta la academia. No estoy buscando un título, porque ya tengo maestría y doctorado, sino un año, un fellowship, como dicen en las universidades de Estados Unidos, donde uno puede reflexionar, escribir, estudiar, tomar cualquier clase que quiera, sin demasiadas obligaciones académicas. Y pues estoy muy contenta, porque la Universidad de Harvard me admitió en un fellowship de un año”, expresó.

Las reacciones

Al respecto. cientos de usuarios de las redes sociales decidieron manifestar palabras de cariño, así como críticas y burlas a la predecesora del actual alcalde, Carlos Fernando Galán.

Pese a que López y su administración buscaron hacer evidentes posibles logros que se dieron durante la gestión de cuatro años, muchos ciudadanos opinaron que la percepción de seguridad aumentó, mientras que la movilidad se complicó debido a la apertura de numerosas obras que aún siguen en construcción.

Algunos internáutas no tuvieron reparos en hacerle comentarios a la exalcaldesa como: “Ojalá aprenda como NO acabar una ciudad a punta de delincuencia libre y honestos ciudadanos estresados🙏🏻👍🏻”; “Apenas pa que se haga un máster en movilidad, un diplomado en seguir engañando la gente, y un doctorado de cómo dejar más vuelta mierda una ciudad”.

No obstante, en contraposición, otros cuidadanos destacaron las habilidades de estudio de López. Algunos dijeron: “Mil felicidades eres la mejor”; “Te espero para que sea mi presidenta👏”; “Super pila❤️❤️”.

El nuevo alcalde

Mientras tanto, Carlos Fernando Galán asume las responsabilidades como sucesor de López en la capital de Colombia, quien, en sus primeros días estará encarando desafíos significativos como la alta inseguridad.

Durante su campaña para la alcaldía, Galán centró su propuesta política en la lucha contra la corrupción, la mejora de la seguridad en la ciudad y la educación de calidad. Promovió la transparencia en la administración y el uso de tecnologías para modernizar la gestión de la ciudad.

Carlos Fernando Galán habla de la reunión que tuvo el pasado fin de semana con su equipo de trabajo - crédito @CarlosFGalan

Incluso, el actual administrador distrital ha anunciado el inicio de la construcción del Plan de Desarrollo y la definición de acciones concretas para mejorar la seguridad y la limpieza en la capital colombiana. Estas medidas, que se empezarían a implementar desde el 8 de enero, buscan, según Galán, también recuperar la malla vial en puntos críticos y asegurar la entrega ininterrumpida de apoyos monetarios a los beneficiarios de la capital.