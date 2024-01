Así respondió Sara Uribe cuando le preguntaron si volvería con Fredy Guarín

Sara Uribe y Fredy Guarín estuvieron juntos más de dos años - crédito Instagram

En los últimos cinco años la vida de Sara Uribe cambió considerablemente. Tuvo a su hijo Jacobo, el cual se convirtió en el centro de su día a día, pero no todo fue alegría, porque se acabó su relación con Fredy Guarín, con quien estuvo por más de dos años.

Por la cantidad de seguidores en redes que ambos tenían, el romance fue muy mediático. Además, los constantes indicios de que la salud mental del exjugador de la selección Colombia estaba en crisis, hicieron que la ruptura no fuera del todo tranquila. Videos del jugador ebrio y problemas graves en su familia se filtraron a través de la red.

De hecho, fue tan doloroso el final del idilio que la modelo se refirió en su momento a la traumática experiencia que llegó a afectarla incluso físicamente.

“Estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar, el pelo se me estaba cayendo, las uñas se me quebraban. Mi garganta estaba con sangre y yo no podía tragar, hasta tenía mal olor”, recordó la también presentadora sobre el estado en el que se encontraba. ”Me salieron unos cálculos muy grandes en las amígdalas, yo me los quitaba todas las noches al escondido, Yo no podía ni hablar y me dolía mucho, percibía ese olor dentro de mí y no podía expresarlo a la gente. Era como un dolor en el alma, muy grande, como si estuvieran acabando conmigo, por dentro”, agregó.

Dado el panorama, la antioqueña se decidió a llevar un vínculo cordial con él por tratarse del padre de su primogénito. No obstante, se distanciaron lo suficiente como para seguir con vidas nuevas. Así cada uno siguió por su lado hasta que le preguntaron a ella si volvería con él o uno de sus ex.

Ante el interrogante hecho por un seguidor mediante una dinámica de Instagram, la paisa respondió que “primero me como este pescado con los ojos cerrados. Claro que hubo dos que fueron una maravilla conmigo”, acompañando a una imagen en la que se ve un plato típico servido.

Si bien es cierto que estaría abierta a contemplar la opción de estar nuevamente con dos de los que fueron sus parejas, las quejas que ha lanzado en cuanto a lo mal que la pasó con Guarín lo excluirían inmediatamente a él de la breve lista de la que habló.

Cabe mencionar que todas las experiencias que ha tenido Uribe son consideradas por ella misma como historias que quisiera compartir con el mundo en algún momento, al punto que confesó en diálogo con Lo sé todo que le gustaría escribir un libro.

“Este año escribo mi libro, este año empiezo mis conferencias y este año tengo mi propio show. Voy a escribir la vida de Sara Uribe, lo difícil me ha hecho grande, fuerte, poderosa, hermosa y llena de vida”, expuso la celebridad en el programa de entrenamiento.

En el mismo espacio, volvió a referirse a su pasado (incluido el noviazgo con Guarín u otros que tuvo) como algo que no repetiría.

“Si me dijeran en este momento... Quisieras devolver el tiempo para no haber hecho algo, de pronto te digo: Sí, claro. En este momento a mis 32 años... Ojalá hubiera tenido otras bases, otro acompañamiento de las personas más cercanas, hubiera escuchado más a Dios... Hubiera dicho ‘No’ porque no va a ser bonito, va a ser muy traumático y el amor no tiene por qué ser traumático. El amor no tiene que vivirse de esa manera. Yo hubiera dicho ‘No’, pero tenía que pasar. Me forjó, me formó, me dio carácter, me inspiró muchísimo para ser la persona fuerte que soy ahora... porque soy capaz de decir ‘No’”, comentó también.