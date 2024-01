Juan Diego Alvira se prometió un abdomen de acero para este 2024: “Le declaro la guerra a esos kilos de más”

Juan Diego Alvira prometió ser fit en este 2024 - crédito @juandiego.alvira/Instagram

El reconocido presentador y periodista Juan Diego Alvira compartió con sus seguidores uno de sus principales propósitos para el 2024, ser fit.

“Le declaro la guerra a esos kilos de más”

El ibaguereño enseñó su rutina de ejercicios con la empezó el año enérgicamente y bastante motivado a cumplir con su meta con la que se prometió conseguir un lucir un abdomen de acero: “Vamos con toda contra el sobrepeso”

Desde su casa y escurriendo sudor, Juan Diego Alvira demostró cuan dispuesto está a sacrificar en los próximos meses para alcanzar la figura deseada: “Para qué spa si podemos hacer ejercicio”.

Juan Diego Alvira reveló cuál es su ejercicio favorito - crédito @juandiego.alvira/Instagram

A lo largo de su carrera, Alvira ha destacado por su profesionalismo en la investigación periodística y su habilidad para conectar con la audiencia. Su carisma y particular forma de comunicar lo han convertido en una figura muy querida en la televisión colombiana.

Esta misma destreza fue la que usó para compartir con las personas que lo siguen en sus redes sociales, desde donde reveló cuál es su ejercicio favorito y divirtió con poca condición física. “No le tengo miedo a las temidas burpees”; sin embargo, en las imágenes se pudo apreciar que con dificultad el tolimense llegó a la repetición número once y quedó tendido en el suelo.

Pese a ello, no se rindió y contagió con su entusiasmo, pues aseguró que no desfallecerá en su intento por alcanzar un cuerpo escultural.

“Les juro que esto no es agua, es sudor real, estoy literalmente quemado”, comentó el periodista del Canal 1, mientras retomaba su rutina. “Empieza el sufrido camino hacia la forma física”, agregó el presentador en la descripción del video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Al cierre de su sesión jocosamente comentó que eso que estaba sintiendo él en ese efusivo momento era la combinación de la diversión y dolor con el que le diría adiós a los kilos que le sobran, para decirle hola al abdomen marcado.

Continúa vigente

Juan Diego Alvira es una de las caras que volvió a brillar en la televisión colombiana durante el año 2023, año en el que retomó su carrera en los medios de comunicación con su habitual reportería de calle, desde donde visibiliza la problemática ciudadana y realiza las denuncias necesarias para el bien de la comunidad que lo sigue.

Juan Diego Alvira habló de lo que hubo detrás de su salida de Semana y de su ingreso al Canal 1 - crédito @juandiego.alvira/Instagram

La trayectoria del ibaguereño sufrió un amplió giro en el que pasó de Caracol Noticias a un reto digital que supuso la Revista Semana. Su paso fue fugaz por este medio y mucho se especuló acerca de una posible llegada al canal RCN, hecho que no sucedió. Entre tanto, Juan Diego continuó dedicándose a otros asuntos de su vida. Estuvo más pendiente de su hija y su esposa y se convirtió en un conferencista, esperando pacientemente su regreso a la televisión, donde muchas personas demandaban su presencia.

Tal y como lo prometió en el 2023 reapareció en las pantallas a través del Canal 1 en donde posicionó su nuevo espacio propio llamado: Sin carreta. Este es un programa en el que abordaba sus ya conocidas denuncias ciudadanas, reportajes y también de entrevistas a personalidades, bajo la lupa del periodismo que siempre ha practicado el tolimense.

En el inicio del 2024, Juan Diego sorprendió a su público sumándole a sus retos profesionales un desafío personal, pues a sus 47 años de edad busca adentrarse en el mundo del ejercicio y emprender su carrera por un cuerpo fitness.

En redes sociales, varios de sus seguidores lo apoyaron con sus mensajes en la publicación, animándolo a que continúe con el proceso que no es nada sencillo, no solo porque necesita mucha disciplina, sino porque debe sacar el tiempo de donde no tiene para poder hacer ejercicio.