Paola Jara respondió a los que la critican por usar filtros en redes sociales: su respuesta sorprendió a sus seguidores

Paola Jara aseguró que le encantan los niños por lo que espera qué le depara el destino en cuanto a su rol de mamá - crédito @paolajarapj/Instagram

Es común que los usuarios de redes sociales critiquen a personalidades por el uso de filtros en aplicaciones como, por ejemplo, Instagram, pues muchas veces los hacen ver diferentes quitando arrugas o escondiendo imperfecciones de la piel y así mantener un buen registro ante las cámaras.

Por eso, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en la plataforma Instagram, la cantante de música popular Paola Jara respondió a los internautas que la criticaron por hacer uso de este tipo de ayudas.

Mientras se encontraba en un aeropuerto, la artista dedicó un tiempo a sus seguidores para compartir con ellos, por lo que respondió a una de las preguntas que le hicieron a la cantante sobre el por qué usaba tantos filtros, a lo que Jara respondió de una manera muy diplomática, pues aseguró que si estaban en las aplicaciones era para darles uso.

“Amor para eso hicieron los filtros ¿no?, la gente se pone de creativa a hacer todas esas cositas por acá, pues hay que usarla”, comenzó por explicar Jara.

También, la cantante de éxitos como Usted no me olvida o Mala mujer explicó que en algunas ocasiones no se siente cómoda con su rostro, pues puede amanecer hinchada, o simplemente, no tiene el mejor semblante, por lo que los filtros la ayudan, aunque reconoció que en ocasiones no los utiliza.

“A veces amanecemos con la carita hinchada o no tenemos el mejor semblante o estamos con cara de sueño o no nos sentimos tan bellas o lo que sea y a veces los uso otras veces no como, por ejemplo, hoy”

Pero, esa no fue la única pregunta que le hicieron a Paola Jara, pues también la cuestionaron por su rol de mamá y si se veía teniendo hijos con su pareja, Jessi Uribe, a lo que la cantante reconoció que es una de las preguntas que más le hacen y que no tiene afán, aunque le encantan los niños.

“Oiga ustedes sí me preguntan a mí este tipo de cosas. No sé, vamos a ver qué nos depara el destino, pero sí me imagino y me encantan los bebés, me encantan los niños, los amo, me gustan muchísimo”, aseguró entre risas la cantante.

En cuanto a su carrera musical, a Paola Jara le preguntaron por otra colaboración con Uribe, pues la unión de la pareja ha generado canciones exitosas como La conquista o Como si nada.

Los seguidores de la pareja podrán disfrutar de todo un álbum que están preparando a dúo desde 2023 - crédito Jessi Uribe/ Instagram

Por eso, sobre un futuro lanzamiento a dúo, Paola Jara sorprendió al explicar que desde 2023 viene preparando todo un álbum junto a su esposo, por lo que confirmó que no saldrá solo una canción, sino que sus seguidores podrán disfrutar de todo un trabajo discográfico con el exitoso sello de la pareja.

“No sé si de pronto me vaya a regañar, pero les tengo una sorpresa y es que este año, bueno, desde el año pasado, les estamos preparando un álbum completo de los dos, así que no va a ser solo una canción, va a ser un álbum completo”

En cuanto a los retos que ha tenido que afrontar, Paola Jara aseguró que todo en la vida para ella ha sido un reto, desde el hecho de pegar una canción, hasta mantenerse como una de las mujeres más relevantes de la música popular colombiana.