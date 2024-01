Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público colombiano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares en Colombia

1. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

2. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo. Nuevo episodio los viernes.

3. Meterse al Rancho

Santiago Alarcón aceptó el reto de Meterse al Rancho. Acá usted podrá reír, llorar, reflexionar y aprender de las experiencias de una amplia variedad de invitados que se sentaron frente a él para abrirse a contar su historia de vida sin censura. Un podcast original de Spotify. Bienvenidos y bienvenidas.

4. La Verdad Sin Filtro

Todo acerca de relaciones amorosas e interpersonales, amor propio, el arte de sanar, psicología, temas espirituales y siempre revelando detalladamente las cosas como son: sin filtro. - Instagram lvsfpod jessicaalorc Tiktok lvsfpod jessicaloorc Twitter jessicaalorc

5. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Síguenos! https:psimammoliti.com

6. DMG: El Sueño de la Hormiga

En el sur de Colombia, una región maltratada por la violencia y marcada por el abandono estatal, surgió una empresa milagrosa liderada por un joven llamado David Murcia Guzmán. La empresa DMG, de nombre breve y pegajoso, prometía rendimientos fabulosos a la vuelta de pocos meses. Con ese esquema comercial, que las autoridades acusaban de ser la fachada de una pirámide financiera, Murcia se convirtió en una especie de salvador para decenas de miles de familias que hasta entonces habían vivido en una pobreza feroz. Con el inmenso poder que llegó a amasar, Murcia le plantó un desafío al Estado y a los banqueros. Pronto, ese duelo escaló hasta convertirse en una confrontación pública que llevó al país a extremos insospechados. Un podcast original de Spotify producido por La No Ficción.

7. Thinking in English

A podcast for Intermediate to Advanced English Learners. Thinking is an incredibly important step on the road fluency, and we aim to help you achieve this by discussing topics ranging from politics and economics, to philosophy and science. Learn new vocabulary, listen to native level English, and test your comprehension! Support this podcast: https:podcasters.spotify.compodshowthinking-englishsupport

8. DianaUribe.fm

Aquí vamos a contar historias. Vamos a hablar de cultura, de cine, de viajes, de paz, de música. Vamos a continuar la conversación que empezó en la radio hace 20 años, pero además aprovecharemos las nuevas posibilidades que se abren con este medio. Bienvenidos a mi podcast. www.dianauribe.fm

9. Aleja y La Grúa PODCAST

En este podcast vamos a aprender de la vida, vamos a hablar popo y vamos a contar un poco experiencias que tal vez nos ayuden a ser un poco mejores. En varios episodios vamos a tener invitados, en otros voy a estar con mi novia y en otros voy a estar yo solito. Asi que nada, muchas gracias si lo escuchan, nos vemos luego. DISPONIBLE TAMBIEN EN YOUTUBE!!!

10. Entiende Tu Mente

No tenemos la fórmula de la felicidad, pero sí muchas ganas de pasar 20 minutos a tu lado. Somos el pódcast de psicología más escuchado en español. ¿Te unes a este equipo de entendedores de mentes y activadores de cambios? Dale al PLAY. Si quieres dejarnos un mensaje para proponernos un tema, puedes hacerlo entrando en nuestra web: entiendetumente.info.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Getty Images)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.