Ya se inició la liberación de secuestrados por la Disidencia de Iván Mordisco y el Estado mayor Central

Anuncio previo a las reuniones en Bogotá busca mejorar condiciones humanitarias y respeto a la población civil - crédito Sebastian Marmolejo / EuropaPress

Bogotá albergará desde el martes 9 hasta el sábado 20 de enero el tercer ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más grande de las Farc liderada por Iván Mordisco. Este encuentro busca dar continuidad a las conversaciones iniciadas en octubre del año 2023, destacando el compromiso del Estado Mayor Central, anunciado el 12 de diciembre, de suspender el secuestro como táctica de financiación, según lo menciona.

En este nuevo ciclo, que tendrá lugar en la capital colombiana, se espera avanzar en temas humanitarios y la transformación de regiones afectadas por economías ilícitas, como el cañón del Micay en Cauca. Camilo González Posso, jefe de la delegación gubernamental en los diálogos, señaló la importancia de progresar en la aplicación de 21 acuerdos firmados por ambas partes, entre ellos el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, con el fin de proteger a la población civil y promover el respeto a su integridad.

“Esperamos avanzar en definiciones importantes no solamente en el tema humanitario y del respeto a la población, sino en las transformaciones territoriales y acciones de impacto en las regiones”, según indica González Posso, citado en Colombia +20, de El Espectador.

El avance de los acuerdos incluye compromisos para no generar desplazamiento forzado, evitar ataques a civiles y no obstaculizar misiones humanitarias. González Posso destacó para el medio mencionado, que ya se han realizado liberaciones de personas retenidas y que ha disminuido el confinamiento y agresiones contra la población.

Asimismo, la implementación y verificación del cese al fuego bilateral está en proceso, con la instalación de Mecanismos de Monitoreo y Verificación (Mvmv) a nivel regional y local, adicionando trasparencia al proceso.

Los diálogos incluirán temas de impacto en Guaviare, Caquetá y Putumayo según avanzan hacia la Paz Total para 2024 - crédito Colprensa

Desde diciembre del 2023, se han puesto en marcha dos de las cinco instancias regionales del Mvmv en Bucaramanga y Meta, con los tres restantes previstos en Arauca, Popayán y Mocoa, según explica Colombia +20.

“Según conoció Colombia+20, las partes firmaron un documento con 21 acuerdos, que incluyen compromisos como acatar las normas del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, no generar desplazamiento forzado, no realizar ataques ni agresiones a la población civil, no obstaculizar misiones médicas y humanitarias, entre otros”, se lee en El Espectador.

Además de los aspectos humanitarios y de gobernanza territorial, está previsto que el diálogo aborde la problemática socioambiental de la Amazonía colombiana, afectando a Guaviare, Caquetá y Putumayo.

La mirada está puesta también en la perspectiva de Paz Total para 2024, la cual considera fundamental la materialización de los acuerdos establecidos. Opiniones de expertos como Andrés Preciado, de la Fundación Ideas para la Paz, citados por El Espectador, resaltan la necesidad de que la iniciativa de suspensión del secuestro por parte del EMC se concrete para aportar a la legitimidad y éxito de las conversaciones.

“Durante todo 2023 vimos unos ceses al fuego que no son tan operantes, que tienen dificultades de implementación y verificación, y eso les resta legitimidad a las negociaciones. El otro tema es qué tanto la iniciativa de suspender el secuestro por parte del EMC efectivamente se va a concretar. Sin duda, ese va a ser uno de los puntos claves para el 2024″, sostuvo el investigador para ese medio.

Cidh dio medida cautelar a periodistas amenazados por disidencias de las Farc

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ha otorgado medidas cautelares a favor de nueve periodistas de Algeciras, Huila, amenazados por disidencias de las FARC. La decisión, emitida el 27 de diciembre de 2023 y divulgada el 4 de enero de 2024, protege a los comunicadores frente al grave riesgo que enfrentan por amenazas de muerte y hostigamientos vinculados a grupos armados liderados por el alias Iván Mordisco.

Con la Resolución 88 de 2023, emitida el 27 de diciembre de 2023, pero conocida el 4 de enero de 2024, la Comisión “otorgó medidas cautelares a favor de J.A.L.R (periodista de la emisora virtual Despensa Radio de Algeciras), Y.M.C, A.M.G.C, N.G.L, (periodistas de la emisora comunitaria Nueva Era Algeciras) y J.P.S.G, J.E.R.G, H.C.V, P.M.Y.V y A.L.P.A. (periodistas de la emisora de paz) del Municipio de Algeciras”.