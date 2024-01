Mary Méndez podría irse del país: ya mostró cuál sería su opción de destino

Mary Méndez es una de las presentadoras de La Red - crédito @marymendez55/Instagram

Cada nuevo año trae sus propias metas y planes. Las celebridades se suman a aquellos que buscan mejorar su vida cada vez que un calendario inicia. De hecho, algunos famosos planean hacer cambios significativos, tales como una pausa en su carrera, aceptar nuevos proyectos e inclusive cambiar de lugar de residencia.

Una de las que se sumó a esa lista fue la presentadora Mary Méndez. Conocida por su trabajo de más de una década en el programa de chismes La Red, ha alcanzado gran popularidad tanto en la televisión, como en las redes sociales. En Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 1,4 millones de seguidores.

Justamente fue en esa red social en la que dio una gran sorpresa. La samaria compartió un carrete de varias fotografías que se tomó en París, Francia, en un viaje que tuvo a fin de 2023. En algunas de las imágenes se le ve con emblemáticos lugares de fondo como el Museo de Louvre.

“París, logra lo que ningún otro lugar en el mundo, imaginarme viviendo aquí, eres un deleite, ¡Jamás me cansaré de recorrerte!”, fueron las palabras que colocó la conductora al pie de su publicación. Los comentarios de sus fans se centraron en la parte en que ella manifiesta las ganas que tendría de mudarse a la capital francesa.

“Divinaaaaaa, esooo, que sea una ciudad que valga la pena irnos, de resto Colombia es maravillosa”, “¿Estás segura que eres costeña? Wow tienes unos aires estupendamente parisinos ¡Hermosa!” y “Además de todo, te sienta muy bien, ya tienes todo el look”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en la publicación.

Cabe mencionar que más allá de esa frase, no se ha referido a sus planes para el 2024 en el ámbito personal. Hasta el momento, sigue con su negocio de productos alimenticios saludables y con su trabajo como panelista del ya comentado show de variedades.

¿Por qué Mary Méndez conserva su figura? Así se alimentó en su niñez

Hace algunos meses, Mary Méndez se refirió a su estado físico, el cual ha sido alabado por muchos en las plataformas digitales. A propósito de Halloween, compartió en sus perfiles la manera en que se alimentó cuando era niña y lo que pensaba del consumo excesivo de dulces para esa época.

“Resulta que hay una persona X, que no tengo idea de quién es, que cogió los dulces que le dieron a su chico ayer, un bolsado de dulces en Halloween. Y si bien hay gente que la está acribillando, hay gente que la está apoyando”, comenzó diciendo al respecto.

Asimismo, opinó sobre el caso en concreto y rememoró sus años tiernos. “Si yo fuera mamá, haría exactamente lo mismo que hicieron conmigo cuando yo era pelada: en mi casa no se veía un dulce. Las únicas oportunidades que teníamos de consumir azúcar era cuando nos invitaban a los cumpleaños. De resto, mis hermanas y yo fuimos niñas educadas con la misma alimentación de mis papás”, añadió.

Ya sobre la manera en que alimentaban en su hogar cuando era menor, enfatizó en la ausencia del azúcar concentrado y de las verduras, incluso si no le gustaba lo que hacían. “En mi casa jamás encontrabas una Coca Cola, no existe la posibilidad. El jugo si era de naranja era exprimido esa misma mañana, mucha avena, mucho cereal, mucho pan y mucha verdura. Yo detesté la verdura con todo mi corazón, pero tengo que agradecer a mi padre toda la vida porque nos obligaba a comer la verdura. Y hasta que no nos levantábamos de la mesa. Y él se quedaba ahí”, siguió contando.

A su vez, expuso diferencias entre ambas épocas. “Me encantaría que quedara en la cabeza de todo el mundo que un niño sano, es un adulto sano. Y un niño enfermo, es un adulto enfermo. Yo me quedo aterrada de ver los carros de los supermercados, viendo la cantidad de azúcar que empacan (...) hay chicos a los 12 años les están eliminado una cantidad de ingredientes de sus dietas, porque vienen cargando con una dieta que desde que son peladitos embutiéndoles azúcar”, finalizó.