María Fernanda Cabal aplaudió a Bukele por derrumbar monumento y pidió hacer lo mismo con el de la Resistencia en Cali

María Fernanda Cabal apoyó demolición de monumento por Bukele y propuso similar acción en Colombia - crédito Colprensa @nayibbukele/X

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, reconocida por sus posiciones de extrema derecha y por ser opositora de frente del Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente generó noticia tras demostrar abiertamente que está de acuerdo con las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Te puede interesar: Daniel Palacios, exministro de Iván Duque, señaló al Gobierno Gustavo Petro de “desinformar” tras polémica con los Panamericanos

La congresista, luego de que el mandatario latinoamericano, que es uno de los que goza de mayor popularidad entre sus ciudadanos, reveló que un importante monumento fue demolido y explicó sus razones, pidió que se hiciera lo mismo con el que se levantó en Cali en honor al estallido social de la Primera Línea.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal continuó con ácidas críticas por la pérdida de la sede de Juegos Panamericanos: “Petro es un fiasco”

“Eso habrá que hacer con el bodrio de la «Resistencia» de la Primera Línea terrorista”, manifestó la senadora Cabal desde su cuenta de X (antes Twitter).

Monumento salvadoreño demolido; Cabal propuso acciones similares en Colombia contra “terroristas” - crédito @cduartec

La afirmación se dio después de que Bukele compartió un video donde explicó que “el supuesto «monumento a La Reconciliación», inaugurado por el Gobierno del Fmln en 2017; que no solo era estéticamente horrible, sino que glorificaba el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo, para repartirse el pastel; ha sido demolido”.

Te puede interesar: María Fernanda Cabal revivió polémico video de la ministra del Deporte y lanzó indirecta sobre el manejo de los recursos para los Juegos Panamericanos

El presidente centroamericano calificó como obra de arte el haber destruido la estatua y anunció que este espacio se destinará para construir un lugar público para que las familias puedan visitar.

“Destruir esta monstruosidad, fue una verdadera obra de arte…, En su lugar, se construirá un nuevo espacio público, para el disfrute de las familias salvadoreñas”, añadió.

Nayib Bukele demolió monumento y fue felicitado por María Fernanda Cabal - crédito @MariaFdaCabal/X

Por otra parte, las críticas de la reconocida senadora del Centro Democrático no pararon ahí. Tras el más reciente escándalo en el que se vio involucrado el Gobierno nacional, después de dejar perder a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027, esta no se guardó nada y pidió la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

“La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, tiene que renunciar. No es posible que haya destruido una ilusión de toda una región, que es la región Caribe, con los Juegos Panamericanos que iban a ser celebrados en Barranquilla”, expresó.

En el mismo sentido, aclaró que Barranquilla sí había pagado y el alcalde saliente Jaime Pumarejo también, pero que desde el Gobierno nacional les pareció muy caro hacer la inversión para que las justas se desarrollaran.

“Barranquilla pagó, el alcalde Pumarejo pagó. Ahora resulta que el presidente del Comité Olímpico Deportivo dice que a Petro le parecía muy caro”, añadió.

Sus reclamos no pararon ahí, ya que comparó las ganancias que dejaría el evento deportivo internacional y lo que habría que invertir con lo que el Ministerio de Igualdad y Equidad destinó para el polémico programa, criticado por la derecha nacional, Jóvenes en Paz.

“¿Muy caro generar 20.000 empleos? ¿Muy caro un ingreso de 2 billones de pesos?, que no es exprimiendo a los ciudadanos con reformas tributarias, sino generando riqueza. No, por ahí no es, pero eso sí, un billón para bandidos para que compren más droga y para que sigan matando gente, eso sí”, expuso.

El reciente escándalo de los altos costos en arriendos para el Ministerio liderado por la vicepresidente Francia Márquez no se escapó a las críticas de la senadora: “Arriendos de 2.000 millones para el Ministerio de la IgualdEd (sarcásticamente, la segunda a de «igualdad» la cambió por una e, para que sonara inclusiva), ¿para qué? ¿Para contratar pornográficos?, pero eso sí, plata para vagos, plata para el derroche y no plata para el deporte”.

María Fernanda Cabal cerró su intervención enviándole un mensaje directo al jefe de Estado, a quien calificó con una palabra no muy amable. “Usted, presidente Petro, es un fiasco”, concluyó.