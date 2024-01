Los protagonistas de “Arelys Henao” hablaron de sus personajes y sus desafíos

Verónica Orozco y Santiago Alarcón serán los protagonistas de la segunda parte de la historia de Arelys Henao - crédito @laveronicaorozco y @santialarconu/Instagram

Tras el éxito cosechado con Arelys Henao, canto para no llorar emitida en 2022, se anunció una segunda parte de la historia por parte de Caracol Televisión, llamada Arelys Henao, aún queda mucho por cantar. La producción, llamada a ser la primera gran apuesta del canal para liderar la franja nocturna en los primeros meses de 2024, se estrenará el próximo martes 9 de enero, justo después del primer capítulo de La Voz Kids.

La historia de la llamada reina de la música popular verá un cambio significativo en su segunda entrega, tomando en cuenta que ni Mariana Gómez ni José Ramón Barreto serán los protagonistas como sucedió en la primera parte. Esta vez sus papeles serán asumidos por Verónica Orozco y Santiago Alarcón que, curiosamente, también compartirán pantalla en la segunda temporada de la serie de Netflix La primera vez. Mientras la bogotana dará vida a la cantante de música popular en su etapa adulta, el antioqueño interpretará a su pareja, Wilfredo.

Los protagonistas hablaron con La red acerca de cómo construyeron sus respectivos personajes. Por un lado, Verónica confesó el gran reto al que tuvo que hacer frente durante las grabaciones: el acento.

“El acento paisa me costó mucho. Le tenía mucho miedo y mucho respeto a ese acento, y aun teniendo familia de Manizales no se me daban las cosas tan fácil”, reconoció. Para remediarlo, se valió de audios de entrevistas que la verdadera Arelys Henao brindó en su día y fue a partir de allí que “las cosas fueron saliendo”. “La oía a ella, oía sus canciones y fue llegando una magia muy especial”, señaló.

La verdadera Arelys Henao invitó a los dos actores a quedarse en su casa para conocerlos a fondo, pero por cuestiones de tiempo no fue posible. Solo pudieron reunirse personalmente durante una rápida reunión en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito @arelyshenao/Instagram

Verónica contó que tanto ella como Santiago Alarcón querían conocer a la pareja personalmente, pero hubo complicaciones. “Ella nos invitó a su casa. Nos dijo ‘se quedan a dormir en mi casa’ y queríamos compartir con ella un día entero, pero preciso estábamos en fase de ensayos, pruebas de vestuario, maquillaje. Estábamos a mil”

Al final los dos actores pudieron conocer a la pareja en persona, pero fue cosa de unas pocas horas en el Aeropuerto El Dorado. Durante la reunión, Orozco contó que le hizo preguntas principalmente “de su vida cotidiana, para hacerlo todo más orgánico”, incluyendo sus gestos de lo que hacía cuando se enojaba.

Por su parte, Santiago se refirió a su papel de Wilfredo, al que describió como una persona que “por amor cometió muchos errores que terminan cobrándole muy caro”. Eso sí, fue claro en que su objetivo no fue imitar a la persona al pie de la letra. “Cuando me llamaron para hacerlo dije ‘yo voy desde otro lugar a interpretar a Wilfredo, pero no voy a imitarlo’” resaltando que a partir de los hechos y sus relaciones con Arelys o sus hijos él fue construyendo al personaje.

Al igual que su coestelar, Santiago pudo hablar con Wilfredo y lo describió como alguien “muy reservado en su historia”, remarcando que en la segunda parte de la bionovela se verán muchas cosas que la pareja hasta entonces no había querido contar públicamente.

Sobre su relación profesional con Verónica Orozco, el paisa manifestó a modo de broma que en una ocasión ella lo había considerado como “su pareja más estable”, haciendo referencia a la gran cantidad de producciones en las que han participado juntos:

“Hemos hecho teatro y televisión juntos (...) en tanto tiempo juntos ya hemos conversado tanto que cada uno entiende cosas del otro, nos entendemos en el escenario y sabemos cuándo uno de los dos no está bien. Somos dos hermanitos que nos entendemos muy bien trabajando, y nos divertimos mucho, sobre todo”

Sobre lo que le produce la música popular cuando la escucha, Santiago manifestó que le trae recuerdos de su niñez, y especialmente de sus abuelos. “Me recuerda los billares de mi abuelo, cuando uno iba a buscar a mi abuelo que estaba en los billares jugando para que le diera plata, el olor al caballo que pasa, el trago… esa música me llevaba a ese momento”, manifestó.