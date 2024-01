José Félix Lafaurie pidió al Gobierno proteger a los ganaderos: “No nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia”

El presidente de Fedegán pidió al Gobierno nacional que no deje solo a los ganaderos ante el incremento de la violencia en el país y la grave situación de orden público que se vive en las regiones - crédito Camila Díaz/Colprensa

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, le hizo un llamado al Gobierno nacional para que no deje solo a los ganaderos ante la difícil situación de orden público que se vive en el país desde 2023. También advirtió que en las ciudades “no se dan por enterado” de la violencia que se vive en el país rural y, citando cifras del Ministerio de Defensa, reparó en que los ganaderos siguen siendo víctimas de extorsiones y persecuciones de grupos armados al margen de la ley y de los grupos criminales.

Te puede interesar: Carlos Fernando Galán habla de seguridad, pero los bogotanos siguen siendo víctimas de hurtos y hechos violentos

En una columna publicada en la página de la Federación Colombiana de Ganaderos, Lafaurie pidió que el país no olvide que la ganadería “está en todo el territorio rural, en 1.105 de los 1.122 municipios” y que, así estén “listos para colaborar con la fuerza pública”, no quieren que el Estado los deje “otra vez solos frente a la delincuencia, es nuestro clamor al Gobierno y al país todo; que aprendamos de la historia… y no la repitamos”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: “No se ha vulnerado derecho fundamental alguno”: JEP negó tutela a Salvatore Mancuso

Lafaurie señaló que la amenaza contra la seguridad de los colombianos y los ganaderos es “real”, y recordó que, según datos del Ministerio de Defensa, con corte a diciembre de 2023, el secuestro aumentó en un “72% frente a 2022; y según las de la Policía Nacional, a octubre 30 se habían presentado 8.551 denuncias de extorsión, un delito basado en aterrorizar a las víctimas, desde las cárceles inclusive y, como consecuencia, con altísimo subregistro”.

También reseñó que “según la organización Global Initiative, que le hace seguimiento a la criminalidad en 193 países, Colombia ocupó en 2023 el nada honroso segundo puesto, después de Birmania, en el Índice Mundial de Crimen Organizado, y el primero en América”.

Te puede interesar: Practicaban disparándole a botellas en plena calle: Policía capturó a peligrosa banda que asaltaba domiciliarios en Bogotá

Lanzándole una pulla al Gobierno nacional, Lafaurie señaló que la situación más crítica se da en el Caribe y en el Magdalena Medio, “paradójicamente las regiones priorizadas por el Gobierno para compra de tierras con destino a Reforma Agraria, pero también en Caquetá y en los Llanos, entre otras”.

Los ganaderos son víctimas históricas

Lafaurie advirtió que la incapacidad del Estado para salvaguardar a los colombianos, a inicios de los años noventa, de la amenaza de las guerrillas derivó en la aparición de grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Carlos Castaño, que a la postre provocó una “vorágine” de violencia en el país - crédito Jesús Avilés/Infobae

El presidente del gremio de los ganaderos recordó que sus agremiados “desde siempre” han sido víctimas, primero de la guerrilla, luego de los paramilitares, y ahora de las bandas criminales y los otros grupos armados al margen de la ley que operan en el país, pues “la realidad es que la extorsión nunca se fue y hoy es practicada por los herederos de unos y otros, convertidos todos en narcotraficantes”.

Además, hizo un breve recuento de esa “amenaza latente”, cuestionando que el Estado fue incapaz, durante los años noventa, de controlar la violencia de las guerrillas y que las soluciones de los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, derivaron en el surgimiento del paramilitarismo y el escalamiento de la violencia:

“Esa es la amenaza efectiva, pero me preocupa más la amenaza latente. Iniciando la década de los 90, ante la incapacidad del Estado para controlar la violencia guerrillera, Gaviria creó las Convivir, luego reglamentadas por Samper (1994), para prestar servicios privados de vigilancia armada en el sector rural, actos administrativos que tuvieron control de constitucionalidad, pero los Gobiernos también fueron incapaces de controlarlas. El resultado: las Autodefensas Unidas de Colombia y el escalamiento de la violencia”

También señaló que le preocupa que los ganaderos están “vulnerables frente a la falta de protección del Estado y la amenaza contra sus bienes o la pérdida de su libertad y hasta de la vida, si no se someten a la extorsión por parte de grupos criminales que hoy ejercen control territorial”, por lo que advirtió que podría revivir “la idea de unirse y armarse”.

Finalmente, anunció que el general (r) de la Policía Nacional, Fernando Murillo, exdirector del Gaula y la Dijín, se vinculó a Fedegán para “diseñar mecanismos de alertas tempranas y de articulación con la fuerza pública, que permitan prevenir los delitos de secuestro, extorsión y abigeato, y así evitar una nueva vorágine de violencia rural en la que los ganaderos vuelvan a ser las primeras víctimas”.