Gustavo Bolivar propuso dos nuevas ciudades de Colombia para que sean sede de los Juegos Panamericanos

Dos meses después de que Colombia hubiese recibido en Santiago de Chile la bandera de los Juegos Panamericanos 2027, la Organización Deportiva Panamericana retiró a Barranquilla como sede del evento deportivo. Archivo creado por Infobae - crédito Colprensa y Alcaldía de Barranquilla

La cancelación de los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla sigue siento asunto de controversias en redes sociales.

Dirigentes políticos, famosos, deportistas y cientos de internautas no perdonan al Gobierno por haber roto la cláusula del contrato con la Organización Deportiva Panamericana que determinaba la el modo y plazo de pago para la realización del evento deportivo.

Mucho se ha dicho sobre el retiro de Barranquilla como ciudad sede de los Juegos Panamericanos. Sin embargo, nadie se había atrevido a proponer otras ciudades de Colombia para las justas, como lo hizo el senador Gustavo Bolívar.

El congresista del Pacto Histórico advirtió que lo van a criticar en redes ciudadanos por lo que va a decir y señaló que con su propuesta le va a quedar más fácil al Gobierno pagar lo que adeuda.

“Me van a crucificar en Barranquilla por decir esto pero Colombia debería hacer los Panamericanos en Barranquilla como sede principal, Cartagena y Santa Marta como sedes auxiliares”, escribió en X (antes Twitter).

Seguido, dijo: “Se involucran 3 ciudades, 3 deptos y la Nación. Más fácil financiarlos. RT Abro debate...”.

El senador Gustavo Bolívar ha mostrado su apoyo al presidente Gustavo Petro, en medio de la polémica por la pérdida de los Juegos Panamericanos - crédito @GustavoBolivar/X

Sobre la declaración del Gobierno de que Panam Sports convocó a una asamblea extraordinaria en febrero de 2024, para decidir si regresa o no la sede de los Juegos Panamericanos a Barranquilla, Gustavo Bolívar anotó:

“Ojalá se confirme a Barranquilla como sede de los panamericanos. El deporte colombiano lo necesita”.

Y echó un vainazo al anterior Gobierno nacional y local de Barranquilla: “Pero ojalá también los cuantiosos recursos que vale hacerlos sean manejados por personas honestas. Si esa junta está amarrada, como la dejaron Duque y los Char, mejor dejemos así”.

Bolívar ya había defendido a Gustavo Petro por la ola de comentaios a raíz de la cancelación de las justas. De acuerdo con el congresista, la culpa es de delegados del Gobierno y autoridades locales:

“Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El Pte ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos”, dijo en X.

El exsenador aseguró que no se puede responsabilizar al presidente Gustavo Petro de lo ocurrido con la sede de la edición XX de los Juegos Panamericanos que iba a ser en Barranquilla - crédito @GustavoBolivar/X

Lo anterior, en respuesta al representante a la Cámara Agmeth Escaf, que aseguró que el presidente Petro debía impedir que se perdiera la sede para demostrar el amor hacia la capital del Atlántico.

“Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, @petrogustavo. Así no es”.

Pese a que mostró descontento por la cancelación de los Juegos Panamericanos, Escaf aclaró a Bolívar su apoyo al Gobierno:

“Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme. Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”.

De acuerdo con la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el Gobierno llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de US$8.000.000 durante enero de 2024, “en tanto existía una dificultad para hacerlo en diciembre de 2023″.

Sin embargo, nuevas dudas surgen a raíz de una acta que se conoció el viernes 5 de enero, en la que la jefe de cartera declara que tiene el monto completo para el pago de la primera cuota del contrato con Panam Sports.

Por lo pronto, en la asamblea extraordinaria con los 41 países miembro de la Organización Deportiva Panamericana, se definirá si Barranquilla recibe una segunda oportunidad o alguna de las otras candidatas se queda con la organización de las justas.