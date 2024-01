Por estar tomando guaro: Juanpis González explicó por qué “borró” la entrevista que le hizo a Feid

Alejandro Riaño explicó que la razón qué no se publicara la entrevista de Juanpis González con Feid fue por que se tomaron trago de un licor durante la grabación que ya no patrocina al artista - crédito Elsa Barrera/ montaje de Infobae

Una esperada entrevista de Feid con el personaje de Juanpis González, caracterizado por el comediante Alejandro Riaño, en el programa The Juanpis Live Show no podrá salir al aire.

La conversación grabada entre el reguetonero, también conocido como El Ferxxo, y Riaño fue tan amena, que terminó con unas copas de tragos mientras conversaban.

Pero precisamente por esos brindis, el programa no saldrá al aire. La razón es que durante la entrevista Feid hizo repetida mención a la marca de aguardiente Antioqueño, y mostraba la botella de licor, pero luego otra marca de licor llegó a un acuerdo de patrocinio con el artista y no se podría publicar los videos en donde se muestra tomando de otra bebida.

“Esta es una mención muy especial para todos los fans de ‘el Ferxxo’ que han estado pidiendo esa entrevista, la piden y la piden. Y no han entendido que no va a salir por una sencilla razón (...) El ‘man’, en nuestro show, tomó una marca de un trago muy famoso y, ¡oh sorpresa!, el ‘man’ la empezó a reventar más de lo que ya la estaba reventando, llegó otra marca y lo patrocinó. Por eso, por ese tema, no va a salir este show porque, obviamente, sale chupando de esa fuç>!% botella, con esa otra marca, a dos manos. El ‘man’ se dio demasiada garra”, expresó el comediante a través de un video publicado en redes sociales.

El comediante confesó que bebió un licor junto a Feid en medio de las grabaciones que ya no patrocina al artista paisa - crédito redes sociales

A pesar de que Riaño eliminó la entrevista, existen videos cortos del encuentro en algunas redes sociales, donde se ve a Feid con una botella de aguardiente antioqueño y hasta el comediante tomó de la botella de la bebida alcohólica: “Sírvame a mí pues”, dijo Salomón Villada Hoyos, mientras que Juanpis González tomaba: “Sírvalo usted, deja de chimbar, huevón, servírtelo pues, pirobo”.

Además, en los clips se escucha algunos diálogos que tuvieron los colombianos: “Yo literalmente no sabía que los cantantes no escribían sus canciones. Me engañaron nadie me dijo que habían compositores”, expresó el artista paisa refiriéndose a los comienzos de sus carrera en la industria musical.

El comediante reveló que eliminó la entrevista debido a que durante las grabaciones se podía observar una marca de licor que ya no patrocina al cantante paisa - crédito redes sociales

Por su parte, el comediante no paraba de hacer de bromas acerca de la anécdota de la actual pareja de Karol G: “Usted prácticamente ha sido engañado toda su vida, todo fue a sus espaldas, nadie se dio cuenta (...) Y todas las letras que ustedes llevaba tantos años escribiéndole a Balvin y todo, nunca supo que era para ellos (...) entonces cuál era la huevonada que sabía cantar, pero no sabía que ellos no escribían sus canciones, oiga, esto lo pone uno agresivo, pirobo”, afirmó Juanpis González refiriéndose al trago que estaban tomando.

Durante otro clip compartido en redes sociales, el intérprete Classy 101 confesó que ha sido muy criticado por su manera de vestir: “Como yo siempre estoy de pantaloneta a mí siempre me han dicho que yo me visto muy mal”.

El personaje creado por Alejandro Riaño entrevistó al cantante paisa y durante la conversación surgieron risas por la vestimenta de Feid - crédito redes sociales

El presentador del programa The Juanpis Live Show hizo un comentario sarcástico acerca del look del paisa: “¿Y eso quién le dijo? La gente sí inventa, oiga, yo nunca... quién huevón, quién”, indicó Riaño y esto generó risas del colombiano.

En cada emisión del programa del personaje de élite creado por Alejandro Riaño, ofrecen el trago favorito de los invitados, pero esta vez los colombianos se pasaron de copas. Ante la insistencia de los seguidores por ver la entrevista, el humorista mencionó que la única posibilidad de visualizar un futuro show entre su personaje y Feid sería si el cantante regresa al programa: “A los fans que sigue jodiendo con lo de Feid, no va a salir hasta que él no vuelva”.