Peñalosa dijo que Petro prefirió entregarle $1,2 billones a jóvenes para que no delincan, en vez de pagar los Panamericanos

El exalcalde se despachó contra el Gobierno nacional por perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Alcaldía de Bogotá

Enrique Peñalosa se despachó contra el presidente Gustavo Petro por la decisión de Panam Sports de quitarle la sede a Barranquilla de los Juegos Panamericanos. El 5 de enero, el exalcalde de Bogotá reparó que en el Gobierno nacional prefieren pagar $1,2 billones a los jóvenes para que no delincan, pero no la cuota que causó que la Arenosa se haya quedado sin la sede de las justas.

“Petro dará $1 millón mensual a 100.000 jóvenes con antecedentes penales o riesgos de cometer delitos (¿para organizar sus milicias bolivarianas?), esto es $1,2 billones anuales...pero le dijo a su Ministra Urrutia que los juegos panamericanos costaban demasiado...el deporte enseña disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo, nos une a todos los colombianos”, escribió Peñalosa en X.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

El exalcalde de Bogotá criticó al presidente Petro por preferir pagarle a jóvenes para que no delincan, en vez de pagar la cuota para asegurar que Barranquilla tenga la sede de los vigésimos Juegos Panamericanos - crédito @EnriquePenalosa/X

Las declaraciones de la exministra María Isabel Urrutia, a las que hizo referencia Peñalosa, las dio en una entrevista en CM& en la noche del 4 de enero de 2024, allí aclaró que los ocho millones de dólares que había que pagar a Panam Sports eran para tener el aval para realizar los Juegos Panamericanos en Barranquilla (Atlántico).

“Cuando me dicen que son ocho millones de dólares yo dije: ‘’juemadre’, eso es mucha plata”, dijo la exministra, para añadir: “Ese dinero era solo para entregarle a Panam Sports, no para realizarlos. Yo le dije al presidente que eso era solo para tener el aval, porque los juegos me estaban valiendo un millón trescientos cincuenta mil dólares. Él me dijo que era mucha plata y que tocaba invertirla en donde está el conflicto armado”

La exministra del Deporte explicó pasó con el presupuesto destinado para los Juegos Panamericanos 2027- crédito Infobae

En esa entrevista, la exministra Urrutia aseguró que el gobierno de Iván Duque no le entregó nada en el empalme: “Jamás se habló del tema de los Juegos Panamericanos mientras yo fui ministra del Deporte. Cuando llego al cargo, el gobierno anterior no me entregó nada en el empalme”.

Te puede interesar: Petro pensaba que los Juegos Panamericanos eran muy costosos, aseguró la ex ministra de Deportes María Isabel Urrutia

Sobre los pagos, la exministra y medallista olímpica aseguró que la ciudad escogida es la encargada de pagar los ocho millones de dólares y no el Gobierno nacional. “A Barranquilla le tocaba pagar esa plata y salíamos del chicharrón”. Después advirtió que esa decisión de sacar el dinero del Ministerio del Deporte era completamente ilegal, porque no estaba validado ni confirmado en el presupuesto nacional: “El ministro o ministra que haga eso, podría ir a la cárcel, porque es prevaricato”.

“Nuestro país está a la altura de organizar los Juegos Panamericanos”: Petro a Panam Sports

Luego de conocerse que el presidente Petro ordenó a todo su gabinete hacer “hasta lo imposible” para que la sede de los Juegos Panamericanos se quede en Barranquilla, el 5 de enero de 2024, el jefe del Estado le envió una carta a Panam Sports pidiendo cacao.

Te puede interesar: Cancelación de Juegos Panamericanos en Barranquilla hizo que exministros, economistas y hasta Agmeth Escaf le cogieran bronca a Gustavo Petro

En la carta, el presidente Petro aseguró que el país está dispuesto y comprometido a organizar las justas.

“Hace unos días, nos fue advertido en el comunicado del comité ejecutivo de Panam Sports que se le retiraba el derecho a Colombia de ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027. Como presidente de la República y jefe de la administración, me dirijo a ustedes para manifestar nuestra voluntad y compromiso de superar cualquier obstáculo que haya dado lugar a la decisión anunciada en el comunicado”

Esta es la carta que el presidente Gustavo Petro envió a Panam Sports para recuperar los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla - crédito @ricarospina/X

También dejó claro que Colombia “está a la altura de organizar y recibir la gran fiesta deportiva continental de 2027 y los avances en ese sentido hablan por sí solos”, refiriéndose a certámenes como los Centroamericanos de Barranquilla 2018, los Bolivarianos de Santa Marta 2017 y Valledupar 2022, y el mundial femenino sub-20 de la FIFA 2024.