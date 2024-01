“El maltrato fue constante”: Rafa Pérez, fichaje de Junior, reveló detalles de su salida de San Lorenzo

Rafa Pérez aseguró que vivió momentos muy duros en San Lorenzo por la falta de pago y por eso decidió irse a Junior - crédito San Lorenzo

De cara a la temporada 2024, Junior de Barranquilla se reforzó con varias figuras colombianas que se encontraban en el fútbol internacional. Uno de ellos es Rafael Pérez, defensor central que volvió al cuadro Tiburón luego de su mala experiencia con San Lorenzo de Argentina, donde aseguró que los incumplimientos salariales provocaron su salida.

Entre 2021 y 2023, el zaguero no figuró con el Ciclón, bajó mucho su nivel deportivo y jamás se consolidó en el club, pero el tema económico fue la principal causa para rescindir su contrato, asegurando que fue por justa causa, y aceptar la oferta de los barranquilleros.

Más allá de las declaraciones de San Lorenzo, respecto a que estaba al día con los pagos a Rafa Pérez, el jugador dio su versión sobre la situación con el conjunto argentino, denunció “maltratos” por parte de los directivos y, pese a su disposición de seguir, las condiciones no se dieron para eso.

“Fueron un montón de cosas”

Durante una entrevista con Caracol Radio, Rafa Pérez explicó que una de las situaciones para dejar San Lorenzo fue porque algunos directivos no eran claros respecto al pago de salario que le adeudaban: “Hay dirigentes que decían un valor, una cifra, el otro decía otra. Fueron un montón de cosas que se fueron diciendo, cosas que no eran reales”.

Marcelo Moretti, nuevo presidente de San Lorenzo, aseguró que le había pagado a Rafa Pérez el dinero que faltaba - crédito @moretti_cuervo/Instagram

El defensor también se refirió a lo que dijo Marcelo Moretti, nuevo presidente de San Lorenzo, al decir que el equipo le había pagado todo: “No entiendo el porqué de la afirmación en la que dice que está totalmente al día conmigo, cuando, de hecho, sí pagó un dinero, pero es el 10% de la deuda que tenía el club conmigo”.

“No entiendo por qué sale a afirmar cosas que no son así, las pruebas están a la vista. La gente obviamente solamente se ha quedado con la versión que él administró en su momento, pero no es así. Yo tampoco voy a comprometerme contractualmente o laboralmente ellos estando al día conmigo”

La demanda

Rafa Pérez también habló de la demanda que interpuso contra San Lorenzo por el incumplimiento salarial, el cual dice que aguantó durante mucho tiempo: “Si yo hubiera querido irme, lo hubiera hecho en los primeros 3-4 meses que llegué, cuando no recibimos ni un peso”.

“El maltrato fue constante y nunca me quejé, independientemente siempre estuve presto. De hecho de lo 56 o 55 partidos que hubo en el año, si no estoy mal estuve en el 97-98 por ciento de los partidos, entonces me causa mucha frustración que la gente emita conceptos sin saber las cosas”

El defensor central firmó con Júnior de Barranquilla para competir en la Copa Libertadores 2024 y los retos que tiene en el rentado local - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

El colombiano explicó que, ante esa situación, prefirió irse cuanto antes y firmar con el Junior: “Nosotros nos declaramos en libertad de acción por incumplimiento y justa causa. Ese fue el motivo. Nosotros hemos hecho todos los procesos y se seguirá llevando en los tiempos y en la forma que se tengan que hacer. De eso se está encargando la empresa de mi representante”.

“Voy al banco y no estaba el dinero”

Entre los incumplimientos que Rafa Pérez denunció en San Lorenzo, uno de ellos fue una información que un directivo le hizo de que le habían pagado, lo que era mentira al descubrirlo en su cuenta bancaria, aunque no confirmó si ese hecho le pasó a otros compañeros en el club.

“Desde mi caso, porque otros casos no los conozco, el incumplimiento conmigo siempre fue el mismo desde un principio hasta el fin. Pagaban a destiempo, pagaban lo que ellos creían que era conveniente. No quiero generalizar porque de pronto otros casos no son los mismos al mío, yo hablo desde mi caso”, dijo en Caracol Radio.

Pérez reveló que “un día me aseguraron que el dinero estaba ya en el banco, yo ilusionado y contento, después de tanto tiempo que no habían pagado, voy al banco y no estaba el dinero. Entonces es impresionante cuando estás hablando con una persona, el gerente o el manager deportivo, preguntándole por qué te mandó al banco, sabiendo que no estaba la plata depositada y te siguen insistiendo que sí, estando tú con el corresponsal del banco”.