Lista Epstein: comediante colombiano se burló de la filtración y le llovieron críticas

La publicación de la lista de personas que podrían estar ligadas al delincuente sexual Jeffrey Epstein se ha vuelto tendencia en redes sociales - crédito Infobae

Jeffrey Epstein fue un magnate estadounidense que en 2005 fue denunciado por un hombre por acosar a su hija, esto desencadenó una investigación por la que fue capturado en 2019, al descubrirse que era uno de los líderes de una red de tráfico de menores que tenía como clientes a múltiples personalidades.

El 10 de agosto de 2019, las autoridades en Estados Unidos informaron que Epstein se había ahorcado dentro de su celda, pero esto no terminó con el proceso, ya que inició un juicio en contra de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, que cumple con una condena de 20 años de prisión por haber sido recluta de menores de edad que fueron abusadas.

Como parte del proceso, un tribunal ordenó la publicación de audios de testigos, correos electrónicos y demás documentos en los que se nombra a múltiples celebridades y figuras públicas del mundo; estos fueron revelados el 3 de enero y cuenta con más de 900 páginas.

Las autoridades en Estados Unidos resaltaron que los documentos revelan la identidad de las personas que tuvieron contacto con Epstein; sin embargo, esto no significa que en todos los casos hayan sido parte de la red de trata de menores o los involucre a crímenes sexuales.

Los documentos desclasificados del caso Jeffrey Epstein fueron revelados el 3 de enero - crédito EFE/Jason Szenes

Estos documentos tienen 180 nombres, en los que hasta el momento se ha destacado la presencia del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el príncipe británico Andrew, el mago David Copperfield y la presentadora Oprah Winfrey.

Aunque en redes sociales se ha ligado al expresidente Andrés Pastrana con el escándalo, el exmandatario reveló que viajó en alguna oportunidad en un avión de Epstein, pero su nombre no aparece en los documentos de manera textual.

Esto no impidió que Camilo Pardo, el Mago, presentador de Fucks News, se burlará de la situación en su cuenta de X (antes Twitter), en la que el comediante publicó un juego de palabras sobre la edad de los menores abusados por Epstein.

El comediante se burló de la revelación de la lista Epstein y recibió críticas en redes sociales - crédito @CamiloPMagia/X

Esta publicación del comediante no fue bien recibida por parte de algunos usuarios, que indicaron que no era el momento de hacer bromas al respecto, sumado a comentarios que le pedía a Pardo no hacer chistes sobre violaciones a menores de edad; de la misma forma, algunas personas le recriminaron por no referirse a los problemas que se registran en Colombia.

“En vez de estar hablando pendejadas por qué no dices nada de la vergüenza mundial de perder unos panamericanos gracias a la estupidez de tu presidente”, “Un chiste sobre violaciones a menores, nada de que enorgullecerse” o “Eso no da risa hermano, esos casos no son graciosos”, fueron algunos de los comentarios registrados.

Debido a esto, se generó una polémica con los seguidores del comediante, ya que algunos de ellos señalaron que la publicación de Pardo solo era una broma que no afectaba a ninguna persona.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el humorista es parte de una polémica por hacer chistes pasados de tono, puesto que en Fucks News, la parodia de un noticiero que presenta junto a Camilo Sánchez, este es el objetivo principal del programa, pero esto no ha sido tomado con agrado por todo el público.

Uno de los casos más recordados de este tipo fue cuando durante uno de los programas los comediantes se burlaron de la muerte de la DJ colombiana, Valentina Trespalacios, que fue encontrada dentro en una maleta en Bogotá, lo que llevó a que Pardo y Sánchez fueran vetados en varios teatros de Medellín.