Jhonny Rivera explicó si realmente fue “tacaño” con su novia el día de su cumpleaños. “Van a decir que está conmigo por plata”

Jhonny Rivera tiene una de las carreras más destacadas de la música popular en Colombia por el largo periodo de tiempo en el que se ha mantenido activo. Sin embargo, desde que inició su noviazgo con Jenny López su vigencia ha aumentado.

Uno de los motivos de esa aumento en seguidores es la diferencia de edad con su novia, Jenny López: él tiene 51 años, mientras que ella cumplió 21 hace unos días.

Justamente fue el cumpleaños de la artista caucana el foco de una nueva polémica alrededor de la pareja, debido a que en un video que ella publicó en su cuenta de TikTok se les ve celebrando en un restaurante y cuando llega el momento de la torta, solo habían migajas de postre con una vela grande encima servidas en un plato que sostenía el cantautor.

De inmediato, los seguidores tildaron de “chichipato” a Rivera, pues afirmaron que eso no era suficiente para su compañera sentimental. Después de un tiempo, él salió a hablar en redes sociales y confirmó que en realidad sí le dio un regalo a su pareja, pero que lo iba a mantener en incógnita.

Cuando un seguidor le preguntó: “¿Qué le diste de cumpleaños a Jenny?”, Jhonny dio más detalles.

“Les voy a decir la verdad, yo no voy a decir qué le regalé y también acordé con ella que tampoco vaya a decirlo. Porque si les parece que fue mucho, van a decirle a ella que está conmigo por plata, por sacarle al viejo y a mí me van a decir que la quiero comprar. Pero, si le doy poquito, me van a decir tacaño”, expresó en una historia de Instagram.

Dejando eso claro, le dedicó tiempo a otra cuestión. Un internauta le consultó acerca de su perspectiva en cuanto a la brecha etaria entre él y López. “¿Se siente muy viejo al lado de su novia?”, fue la directa duda que le lanzó el seguidor en redes sociales.

“Para nada porque en temas musicales, si a mí me toca le canto una de Bad Bunny. Ella escucha música de los 60, de Joan Sebastián. En deportes, yo le doy sopa y seco a ella. En salud, yo me siento muy saludable, hace poco fui al médico y todo bien. Nunca me da una gripa, no tengo ningún problema de salud. Así que no, la verdad no”, indicó el pereirano ante ese interrogante.

Los comentarios no se hicieron esperar. En la cuenta @notitalencol, que recogió los clips, se leían palabras de los usuarios que decían: “Señor, eso no lo dijo nadie, lo acaba de decir usted. Usted demostró que es un pajuate, mejor dicho (...) Usted es un paganini, mañoso y verde” o “Deje de dar tantas explicaciones que la gente no se contenta con nada”.

Pero además de ser novios, los artistas también comparten en el escenario. Acerca de su vínculo profesional, la vocalista mencionó que “creo que tenemos la fortuna de que ambos amamos la música y no sentimos que nuestro trabajo sea una obligación (como tal vez les puede pasar a otras parejas) tenemos diferencias como todo en la vida, pero hablamos de lo mismo”.

Y aclaró que diferencia un aspecto del otro. “Aunque él es mi novio, en el trabajo, si él da una instrucción la acato de la misma manera que el resto del equipo”, agregó.

“Tan lindos”; “Jenny la edad no importa, tú sigue adelante y que viva el amor”; “Dios los bendiga siempre”; “cuando se enfrenten a que ella sea independiente y recorra los pueblos solita, ahí se darán cuenta si es amor”; “por lo menos la tiene clara que jefe es jefe y novio es novio”, fueron algunas de las reacciones a lo que reveló la estrella emergente de la ranchera.