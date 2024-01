Iván Duque se defendió de quienes lo culpan por no asegurar los Panamericanos para Barranquilla: “Dejamos proyectados los recursos”

El expresidente Iván Duque afirmó haber cumplido con el proceso para que Barranquilla fuera la sede de los Juegos Panamericanos - crédito Álvaro Tavera

El ex mandatario Iván Duque y Víctor Muñoz, su secretario en la Presidencia, señalaron haber adelantado todo el proceso para cumplir con el contrato de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Los exfuncionarios sostuvieron que la responsabilidad del fracaso del acuerdo es del Gobierno de Gustavo Petro.

En medio de la polémica que desató la decisión de Panam Sports para retirar la sede de las justas deportivas, el expresidente Duque compartió la explicación de Muñoz en el que señaló que sí habían dejado los recursos proyectados para pagar las cuotas acordadas con la organización.

“Así o más claro a los de la bodeguita que quieren tapar la responsabilidad del gobierno en la pérdida de los panamericanos. En nuestro gobierno organizamos los Panamericanos Junior en Cali y postulamos a Barranquilla para los Panamericanos del 2027, obteniéndolos por primera vez en 50 años”, escribió el expresidente Duque.

Muñoz señaló que el 31 de marzo de 2021 se suscribió un contrato de ciudad entre Panam Sports, el Ministerio del Deporte y la Alcaldía de Barranquilla. En el documento se estableció que debía crearse una entidad autónoma para realizar los pagos de las cuotas fijadas.

En ese sentido se definió a través de mesas de trabajo en el Ministerio del Deporte que en lugar de crear una nueva entidad autónoma, se firmara un convenio interadministrativo entre la cartera, dirigida entonces por Guillermo Herrera, la Alcaldía, la Gobernación del Atlántico con el Comité Olímpico Colombiano para que se encargara de realizar los pagos.

“Ese convenio se suscribió en agosto 4 de 2022 (después de tener un acuerdo unánime entre las partes y que, además, se levantaran las restricciones de la *ley de garantías*)”, señaló Muñoz. Sin embargo, la ley de garantías, que impide realizar convenios interadministrativos meses antes de las elecciones, se levantó el 20 de junio después de la segunda vuelta.

El ex secretario general de la Presidencia de la República aseguró que durante reuniones de empalme con el nuevo Gobierno se realizó una sesión exclusiva para discutir los juegos, junto con la Alcaldía de Barranquilla y el Comité Olímpico Colombiano. Muñoz dice que allí se expuso la necesidad de “gestionar los recursos con prontitud a fin de lograr mantener la sede”.

“En el anteproyecto de presupuesto 2023 dejamos proyectados los recursos, como consta en los documentos soporte”, agregó el exfuncionario. En los documentos se definieron 84.090 millones para XXII Juegos Deportivos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, V Juegos Deportivos de Mar y Playa 2023, V Juegos Suramericanos de Mar y Playa Santa Marta 2023 y para Planeación Organización Preliminar XX Juegos Panamericanos Barranquilla 2023.

Sin embargo, en los anexos del PGN radicados en el Congreso de la República en julio de 2022 para el trámite del proyecto de ley no se incluyeron los montos para los Juegos Panamericanos, pues no aparece en los documentos anexos para la iniciativa.

Muñoz tampoco hizo referencia al primer pago de 4.000 millones que debía hacerse a finales de julio de 2022, ocho días antes del cambio de Gobierno, según reconoció el mismo Ernesto Lucena a Caracol Radio. Según el ex funcionario, porque se recomendó cumplir con esa obligación después.

En el empalme se discutió sobre los Juegos Panamericanos, como confirmó la exministra María Isabel Urrutia en W Radio, en encuentros con la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, e incluso con la llegada de Astrid Bibiana se acordó repartir los 8.000 millones entre la nación y las ciudades del Caribe participantes.

Sin embargo, el exsecretario de Presidencia sostiene que el Gobierno de Gustavo Petro no se reunió con el comité organizador de los juegos sino hasta noviembre de 2023, luego de que se acordara con Panam Sports la extensión del plazo para los pagos que finalmente no se cumplieron. “Recordemos que la ministra Urrutia no asumió una posición de apoyo a los juegos, como lo registran las notas periodísticas del momento”, sostuvo Muñoz.