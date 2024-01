Hospital General de Medellín está en cuidados intensivos, según ‘Fico’ Gutiérrez

Federico Gutiérrez arremete nuevamente contra la anterior administración de Medellín, esta vez por el manejo del Hospital General - crédito @FicoGutierrez/X

Federico ‘Fico’ Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que el Hospital General está en una grave crisis debido a presuntas irregularidades durante la administración anterior.

Nuevamente el alcalde de la capital de Antioquia arremete contra administraciones anteriores y aunque no lo menciona, se referiría entre esas a la de Daniel Quintero, sugiriendo que hubo actos de corrupción que en la actualidad afectan a importantes entidades de la ciudad.

A través de un mensaje que publicó en la red social X, ‘Fico’ Gutiérrez aseguró que el Hospital General de Medellín está en cuidados intensivos.

“Recibimos el Hospital General en una grave y crítica situación. Está en cuidados intensivos debido a la mala administración, al clientelismo y la politiquería. Existen graves denuncias de presunta corrupción”, escribió el alcalde en la red social.

Con el objetivo de tomar medidas y cambiar el rumbo del Hospital durante su administración, como presidente la junta directiva de la entidad, “Fico” Gutiérrez indicó que se realizará una junta extraordinaria el viernes 5 de enero de 2024.

Durante esa reunión, de acuerdo con el mandatario, se tomarán medidas para garantizar el funcionamiento del Hospital General de Medellín, que además hace parte de la red de atención en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Córdoba.

“Como Presidente de la Junta Directiva del Hospital General, citaré a junta extraordinaria el próximo viernes a las 10:00 a. m. Anunciaremos las medidas que implementaremos para garantizar la sostenibilidad del Hospital, que soporta la red de atención de Antioquia, Choco y Córdoba”, escribió el mandatario local en su perfil de X.

El alcalde envió un mensaje de tranquilidad tanto a los trabajadores como a los usuarios de ese establecimiento de salud. Aseguró que su administración sacará al Hospital de la crisis en la que estaría actualmente.

“A los empleados del Hospital les ratifico nuestro compromiso y el actuar decidido en pro del Hospital! A la comunidad les digo que sacaremos el hospital adelante, escribió.

Trino de Fico Gutiérrez acerca de la situación del Hospital General de Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Así mismo, informó que el actual gerente estará a cargo hasta marzo de este año y envió una fuerte pulla al funcionario, cuestionando si en ese periodo de tres meses el Hospital General de Medellín se sostenga.

“El gerente tiene período hasta marzo. Antes no puedo elegir un nuevo Gerente. Me preocupa que en 3 meses el hospital no aguante”, puntualizó.

Noticia en desarrollo...