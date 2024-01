Artistas de Cali no pudieron viajar para presentarse en un festival en Chile: una agencia de viajes los estafó

Imagen de referencia. Artistas de Cali no podrán representar a Colombia en Chile, luego de que una agencia de viajes los estafara - crédito Alcaldía de Cali

El viaje a Chile de treinta artistas caleños para representar a Colombia en un festival estaría en vilo, luego de que el grupo denunciara que una supuesta agencia de viajes los estafó con unos tiquetes aéreos que habían adquirido para su travesía.

Se trata del Grupo Representativo Infantil EIJAI - IPC, conformado por treinta personas, entre ellos 19 artistas, seis acudientes y cinco docentes, quienes contaron a Blu Radio que fueron estafados por un hombre, que según el relato representaba a una agencia de viajes, con quien adquirieron cinco pasajes que incluían maletas de mano.

De acuerdo con el relato de Julieth León, la coordinadora del grupo folclórico, el suplicio comenzó luego de que compraran de manera directa a una aerolínea 25 pasajes que incluían una maleta de mano. Sin embargo, con los últimos cinco pasajes presentaron problemas ya que el costo sobrepasaba el presupuesto del grupo, por lo que decidieron adquirirlos con una agencia de viajes.

“Nosotros estábamos haciendo el proceso de autofinanciamiento, íbamos reuniendo, comprobamos tiquetes, pero no nos alcanzaba para comprar con maleta, entonces quisimos asegurar los tiquetes y dejar las maletas al final y esas maletas, que nos salían más caras, fueron las que compramos con el señor que nos estafó”, detalló León a la citada emisora.

Imagen de archivo referencial. El grupo folclórico denunció que una agencia de viajes los estafó con la compra de cinco tiquetes aéreos - crédito Freepik

Según lo dicho por la coordinadora del grupo folclórico a Blu Radio, la compra de los tiquetes se hizo en diciembre del 2023. Al no recibir respuesta sobre la confirmación de los vuelos por parte del sujeto, los artistas intentaron comunicarse en reiteradas ocasiones con el hombre, sin embargo, hasta la fecha nunca respondió.

“A mediados de diciembre los responsables del grupo intentaron comunicarse con el dueño de esta agencia de viajes, quien en reiteradas oportunidades expresó diferentes excusas hasta el punto de desaparecer por completo sin dar más respuestas”, relató la cadena radial bogotana.

Ante la incertidumbre de no saber si podrán o no viajar a Chile para representar a Colombia, León indicó a Blu Radio que esperan poder reunirse en las próximas horas con la Secretaría de Cultura de Cali o con la misma Alcaldía, con el fin de que les puedan brindar alguna solución ante la estafa.

“Somos un grupo representante de una institución oficial, pero estamos maniatados porque no sabemos cómo solucionar, es una cifra muy grande para reunir en pocos días”, advirtió la coordinadora del grupo folclórico ante los micrófonos de la citada emisora.

Foto de archivo. Desde el grupo folclórico advierteron que se sentían "maniatados" porque la suma de dinero para el viaje era muy alta y no creían poder reunirla en tan poco tiempo - crédito Reuters

Blu Radio se contactó con la ahora exdirectora del Instituto Popular de Cultura de Cali (IPC), Carolina Romero, para consultarla sobre la denuncia. En efecto, la exfuncionaria confirmó lo ocurrido, y aunque lamentó los hechos de los que fue víctima el grupo folclórico, explicó que debido al cambio de administración no podían brindar recursos de un año a otro, debido a que el viaje era en el 2024.

Hasta el momento la supuesta agencia de viajes, de la que el medio no dio a conocer el nombre, no se ha pronunciado al respecto de la denuncia. Blu Radio intentó contactarse con la empresa pero no recibió respuesta.

Otras estafas

La denuncia del grupo folclórico caleño se da a conocer a tan solo horas de que Infobae Colombia conociera que un grupo de quince jóvenes quedaran a la deriva en Tulum, México, luego de que una agencia de viajes los estafara.

Colombianos que viajaron a Tulum, México, fueron estafados por una agencia de viajes - crédito EFE

Adriana Sánchez, una de las jóvenes estafadas, contó a este medio que fue una mujer identificada como Chris Alejandra Ortiz quien se encargó de reservar sus tiquetes aéreos, hospedaje y tours por la ciudad mexicana, con el supuesto respaldo de la compañía internacional PriceAgencies.

La joven contó que pese a que el grupo confiaba en la mujer porque era una ‘conocida’ de uno de sus amigos, no se molestaron en verificar sus reservas. Fue en el momento de hacer el viaje que se percataron que cuatro de sus amigos, que le habían confiado la compra de los tiquetes, no tenían las reservas aéreas, mientras que para el resto del grupo resultó que al llegar a su destino descubrieron que no tenían ni reserva de hotel ni de actividades.

De acuerdo con lo dicho por Sánchez a este medio, al grupo de amigos que ahora lucha por sobrevivir, en total les robaron un aproximado de 50 millones de pesos colombianos.