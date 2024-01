Andrea Valdiri disfruta al máximo su soltería: “Esto pasa cuando no hay machos”

La barranquillera vivió una noche desenfrenada junto a sus amigas luego de algunos días por fuera de la Arenosa - crédito @chismescalientescol/Instagram

Desde que confirmó el final de su relación con Felipe Saruma tras meses de especulaciones, la influenciadora Andrea Valdiri no ha dado muchos indicios de haber pasado por un momento delicado al dar un paso tan importante. Aunque no han faltado los usuarios en redes sociales (así como algunos familiares del propio Saruma) que le achacan la responsabilidad por la ruptura, lo cierto es que a lo largo de los últimos meses la barranquillera ha proyectado una imagen de seguridad en sus cuentas personales.

La bailarina ha reiterado en varias oportunidades desde entonces que su prioridad ahora pasa por disfrutar del tiempo al lado de su familia y amigos, e incluso manifestó que su objetivo en 2024 es retomar su actividad como bailarina, dejando como evidencia una coreografía que recibió elogios por parte de sus seguidores. Y aunque no lo dijo, demostró con hechos que también pasa por una etapa en la que busca disfrutar de su soltería al máximo.

Prueba de ello es que en sus historias de Instagram publicó algunos videos en los que se le observa disfrutando de una noche de mujeres, luego de ausentarse por unos días de La Arenosa. En la grabación se dejaron ver divirtiéndose entre tragos, más de un baile subido de tono que llevó a que la creadora de contenido apuntara que “esto pasa cuando no hay machos”, y algunos juegos. Valdiri se refirió a la presencia de varias de sus amigas que se encuentran casadas, y afirmó que “las van a botar”, en referencia al nivel de desenfreno que hubo durante la fiesta, mientras se bebían algunos tragos.

La prueba más clara de que se estaban divirtiendo al máximo es que entre todas las asistentes decidieron reunirse mientras lanzaban a cada una de las chicas por los aires, a modo de celebración. Valdiri no fue la excepción y mostró una fotografía en la que vuela por los aires y aterriza sin problemas. En cambio, otra de las invitadas no corrió con tanta suerte, pues al momento del impulso no la elevaron mucho y la enviaron hacia atrás, por lo que el aterrizaje no fue el mejor y se llevó un golpe leve en el proceso.

Andrea Valdiri estuvo de fiesta con algunas de sus amigas con las que se desinhibió completamente - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Andrea Valdiri fue considerada “la más bella” por un jugador de la selección Colombia

A raíz del video en el que la barranquillera mostraba sus pasos de bailes luego de un tiempo sin hacerlo (que a pesar de los elogios no impidió que hiciera alguna autocrítica sobre su desempeño), los comentarios admirando su belleza y su figura abundaron en redes sociales una vez se difundió la grabación.

Entre los que se sumaron a destacar la belleza de Andrea se encuentra el futbolista Richard Ríos, volante que milita en el Palmeiras de Brasil y ha formado parte del ciclo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia durante las primeras fechas de las eliminatorias rumbo al mundial 2026. El antioqueño, que se hizo especialmente popular en TikTok debido a que algunos de sus momentos destacados con el Verdão se difundieron en dicha plataforma, fue invitado por un consultorio odontológico de ese país, luego de someterse a un diseño de sonrisa. Tras completar el procedimiento, Ríos participó de un reto de preguntas y respuestas rápidas en la cuenta oficial del consultorio.

A Ríos, del que no se conoce mucho en lo que se refiere a su vida privada (al punto que cuando lo cuestionaron por su estado civil en el reto, se limitó a decir “paso”), se le preguntó cuál era la mujer más bella de Colombia, y sin dudarlo respondió con el nombre de Andrea Valdiri.