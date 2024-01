Juan Pablo Llano publicó una reflexión personal en redes y en respuesta lo atacaron: “Cuidado se le queman las neuronas”

Juan Pablo Llano encendió las redes con una reflexión - crédito History Channel

Juan Pablo Llano ha sido por mucho tiempo uno de los rostros más conocidos de Colombia. El actor estuvo en exitosos títulos, como Sin senos sí hay paraíso, Dora, la celadora o Francisco, el matemático. Además, hasta el 2007 presentó el popular reality El desafío en compañía de la fallecida Lina Marulanda.

Pero su fama no se ha limitado únicamente a lo que ha hecho en la televisión, sino que además es un influenciador. En su cuenta de Instagram, acumula más de dos millones de seguidores, los cuales se conectan a través de las publicaciones que él hace acerca de su día a día.

No obstante, como la mayoría de las celebridades, ha aprovechado su numeroso público para formarse como líder de opinión, compartiendo frases reflexivas o parte de su pensamiento acerca de temas en específico. Recientemente quiso hacerlo pronunciándose sobre la toxicidad que pueden representar algunas personas. Aunque su intención parecía la mejor, acabó en el ojo del huracán.

“Bloqueen a la gente que los incomoda, sálganse del grupo de amigos donde no se sienten bien, aléjense de quien ya no aporta nada bueno. Nuestra paz mental es prioridad y no tiene precio”, fueron las palabras por las que fue ampliamente criticado el artista.

El principal foco de los comentarios tenía que ver con la señalada falta de originalidad. Muchos internautas mencionaron que era un copiar y pegar de las cientos de miles de páginas de inspiración que existen hoy por hoy en las plataformas digitales.

“Se les queman las neuronas repitiendo frases de redes sociales”; “Nada que no se haya leído antes señor, busque oficio”; “Que poco original” o “Pero qué trillado, jajaja”, fueron algunos de los mensajes que se leían al respecto del post de la celebridad.

Juan Pablo Llano causó polémica por esta frase - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Con todo, algunos lo apoyaron. “Toda la verdad, ya lo hice, y me siento muy bien”; “Razón si tiene el man” o “Es algo tan pero tan real que de verdad lo recomiendo”, decían las palabras de respaldo que tuvo el famoso después de su polémico mensaje.

¿Quién es Juan Pablo Llano?

Juan Pablo Llano es un reconocido actor colombiano que ha ganado popularidad tanto en su país natal como en la escena internacional. Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como presentador de televisión y modelo, pero pronto se trasladó a la actuación, donde encontró su verdadera pasión y vocación.

Su salto a la fama llegó con su participación en telenovelas colombianas, donde demostró su capacidad para representar diferentes personajes y emociones. Entre sus trabajos más notables se encuentran su actuación en El final del paraíso y Decisiones, donde recibió elogios por su compromiso con los roles y su habilidad para conectar con la audiencia.

Además de su trabajo en telenovelas, Llano ha participado en varias series de televisión que le han ayudado a consolidar su carrera y a diversificar su repertorio actoral. Ha sido parte del elenco de producciones como Grachi, Aurora y El fantasma de Elena, donde ha dejado una huella significativa gracias a sus convincentes interpretaciones.

Juan Pablo Llano ha protagonizado producciones en Colombia, México y Estados Unidos - crédito Infobae

Uno de los aspectos destacados de la carrera de Llano es su capacidad para trabajar en proyectos de distintos géneros, mostrando una gran versatilidad. Esto se evidencia en sus incursiones en la comedia, el drama y el thriller, demostrando que puede adaptarse a cualquier desafío actoral que se le presente.

Lejos de la pantalla, el paisa también es conocido por su labor social y su interés en causas benéficas. Ha participado en campañas de concientización y apoyo a la juventud y los niños en situación de vulnerabilidad, empleando su visibilidad para generar un impacto positivo en la sociedad.

Con una trayectoria en constante ascenso, Llano continúa siendo una figura prominente en la actuación latina, llevando su talento más allá de las fronteras colombianas, y su nombre se ha convertido en sinónimo de profesionalismo y dedicación en el mundo del espectáculo