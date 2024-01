“Trataba de estacionarse”, asegura el abogado de Jairo Bovea, acusado te atropellar a un trabajador

La indignación en redes sociales no se hizo esperar luego de la viralización de este video - crédito @petrogustavo / X

Luego de la viralización de un video en el que se ve a un hombre atropellar a otro, presuntamente un empleado que estaba reclamando su liquidación, se ha hablado de la veracidad de esta historia. El abogado de Jairo Bovea, que atropelló a otra persona en Riohacha, dio una serie de declaraciones defendiendo la imagen de su defendido.

El abogado sostiene que él, Víctor López, el joven presuntamente atropellado y quien habría sido mesero en un restaurante de Bovea, ha estado provocando problemas desde hace tiempo, y que la orden de alejamiento se emitió como respuesta a sus acciones.

Según la versión del empleador, a través de su abogado, la intención no era atropellarlo, sino simplemente alejarse de las tensiones generadas por López, además, acusa al exmesero de actos de daño en bien ajeno y de causar perjuicios a los funcionarios de la empresa, daños que en ningún momento especificó.

“Él (Bovea, el empresario) viene en su vía, trata de estacionarse. La intención no era por ningún motivo atropellarlo, la intención era salirle al quite con las acciones”, dijo, el abogado de Jairo Bovea en conversaciones con Noticias Caracol.

Las declaraciones de Víctor López, el empleado que fue atropellado, presuntamente

Esta versión contrasta con la narrativa de Víctor López, quien asegura haber enfrentado maltratos y condiciones laborales cada vez más desfavorables durante su tiempo en el restaurante de Bovea, Sancho Panza. La falta de pago de la liquidación, una cifra que considera injusta, ha agravado la situación económica de su familia, dependiente de sus ingresos.

Víctor López, de 27 años de edad, asegura que laboró unos seis meses en el restaurante de Jairo Bovea. El mesero ganaba 50 mil pesos diarios por más de 12 horas de trabajo, y los malos tratos, y las malas condiciones laborales, eran cada vez más frecuente, según el testimonio de López.

“Yo estaba fuera del restaurante gritando que el señor Jaime, la señora Juliana, eran unos rateros, que no me han pagado mi licitación, que se esconden, que no quieren dar la cara, me dejan el carro encima”, sostuvo López en conversaciones con Noticias Caracol.

Además, López explicó en el mismo medio que vive con su madre y dos hermanas menores de edad, por lo que el sustento económico dependía exclusivamente de él, “Nos estaban colgando el arriendo, debemos varios meses de arriendo, no he podido pagarlos”, lamenta López.

“No nos pagaban salud, si nos pasaba un accidente cada quien por su cuenta, tampoco nos daban los elementos de protección personal”, explicó López, asegurando que su afán es poder pagar algún crédito y gastos diarios que posee en su hogar. En medio de las disputas legales, la vida de Víctor López y su familia pende de un hilo económico.

El proceso legal entre Víctor López y Jairo Bovea ya tiene antecedentes en las oficinas del Ministerio de Trabajo, pero hasta el momento no ha encontrado una resolución satisfactoria. La orden de alejamiento plantea dudas sobre los hechos, pues según la defensa de Bovea ha interpuesto una orden de alejamiento contra López.

Pese a lo problemático de la situación, en redes sociales múltiples voces se han sumado a la defensa de los derechos laborales, o cuando poco, a rechazar las acciones del empresario, sosteniendo que es la falta de regulación y supervisión a los empleadores lo que puede exponer a los trabajadores a situaciones precarias.

Incluso, esta historia fue difundida por el Presidente Gustavo Petro, quien ha solicitado a la Fiscalía y al Ministerio del Trabajo hacer las investigaciones correspondientes para dar con respuestas a este conflicto. ““Le solicito a la @FiscaliaColy a @MintrabajoCol investigar este intento de homicidio y al ministerio la falta de pago de los derechos laborales de este trabajador lesionado por exigirlos en Riohacha, Guajira”, aseguró Petro en su cuenta de X.