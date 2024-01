Jovanoty aseguró que se gastó alrededor de cuarenta millones de pesos porque él y Laura Acuña se equivocaron de avión: “Terminamos en Ámsterdam”

Los participantes del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ tuvieron que pagar otro vuelo después de haberse equivocado de destino - crédito Jhovanoty/ Instagram

El comediante Jhovany Ramírez conocido como Jhovanoty reveló junto a la presentadora colombiana Laura Acuña que les tocó pagar otro vuelo debido a que los dejo el avión durante las grabaciones del programa La vuelta al mundo en 80 risas.

Te puede interesar: Laura Acuña recibió un puñetazo en “La Vuelta al Mundo en 80 risas”: todo quedó en video

El comediante y la modelo, su compañera de viaje, perdieron su vuelo de regreso desde Japón por descuido propio. El precio de los nuevos boletos fue de 40 millones de pesos, marcando una costosa anécdota de su error durante el viaje.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: A Carolina Cruz le gusta la adrenalina: manejó un cuatrimoto a toda velocidad y Don Jediondo iba asustado

Los participantes contaron el suceso en el que se gastaron varios millones en medio de risas durante una entrevista para el medio Pulzo: “El vuelo que nos tocó pagar fue porque nos dejó el avión. Esta fecha y todavía la gente nos preguntan por qué nos dejó el avión y nos dicen: ‘díganos la verdad’; nadie nos cree. Es que eran cinco horas de conexión y la verdad es que no sé por qué. Yo se lo he dicho a ella varias veces: ‘es que a tu lado, Laura, el tiempo transcurre de una manera diferente’; no, mentira, es que ella me robó el reloj”, expresó el comediante.

Laura Acuña reveló las razones de porque perdió un vuelo junto a Jhovanoty en "La vuelta al mundo en 80 risas" junto a Jhovanoty - crédito @peretantico y @lauraacunaayala/Instagram

Laura Acuña dio otras razones: “Nos dejó porque creo que veníamos muy cansados; segundo, la diferencia horaria de donde veníamos y a donde llegábamos era solamente la mitad, y no sentamos en un Gate que no era y terminamos en Ámsterdam, pero de eso no podemos hablar porque eso no va a salir al aire, lo que pasó en Ámsterdam se queda en Ámsterdam”, indicó para el medio.

Te puede interesar: Carolina Cruz terminó con rumores de ruptura con Jamil Farah: este fue el contundente mensaje que le envió a su pareja

El reconocido humorista reveló en una entrevista para Los 40 principales que invirtió la mayor parte de su pago por el programa La vuelta al mundo en 80 risas en los tiquetes.

El viaje de regreso improvisado tuvo un costo aproximado de entre 25 y 30 millones de pesos, una cantidad significativa que se vio reflejada en un cambio de planes que llevó a los viajeros de Estambul a Bogotá, pasando por Ámsterdam. A pesar del incidente, el humorista subrayó que aún le quedó algo de dinero después de resolver el percance, sin entrar en detalles sobre el monto exacto.

Laura Acuña y Jhovanoty les tocó pagar un dineral durante su aventura en el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ - crédito Laura Acuña/ Instagram

“Casi que todo el dinero que ganamos nosotros por hacer La vuelta al mundo en 80 risas casi que tocó invertirlo en tiquetes para acomodar nuestro regreso, porque la pérdida del avión fue culpa nuestra, fue descuido de nosotros. […] Entonces el orden de los tiquetes, de Estambul hacia Bogotá, pasando por Ámsterdam, estaba alrededor de los 25, 30 millones de pesos”, expresó el colombiano.

En detalle, Jhovanoty se abstuvo de especificar la suma exacta que recibió por su participación en el show de entretenimiento, pero indicó que el monto se destinó casi en su totalidad para cubrir los gastos del nuevo itinerario de vuelo, que incluía una conexión no planificada en Ámsterdam.

Jhovanoty dañó un robot durante su viaje a Japón con el programa La vuelta al mundo en 80 risas - crédito @peretantico/ Instagram

Además, el huilense reveló en el programa radial que dañó un robot em Kyoto, Japón, en una fabrica de robots: “Era un robot como casi de ocho a nueve o como así 10 metros de altura y nos subimos nosotros porque la cabeza era una cabina para manejarlo y me subí a manejarlo (...) Laura Acuña estaba abajo mirando la escena y yo en pleno movimiento de los brazos, se zafó el brazo. El robot se llama mononofu y desde que yo me subí ahora le dicen mochonofu”, expresó en medio de risas.

Jhovanoty reveló que el Canal Caracol cubrió los gastos de su daño: “Quedó el brazo colgando ahí, eso costó un huevo de plata el arreglo, afortunadamente eso lo cubrió el canal porque ahí se me queda la platica”.