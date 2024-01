Falcao García presumió su camioneta al salir del entrenamiento: esto cuesta el vehículo

El colombiano fue captado por un creador de contenido español que identificó los vehículos en los que se movilizan todos los jugadores de Rayo Vallecano - crédito @alberam17/Instagram

No cabe duda que Radamel Falcao García es uno de los colombianos más reconocidos y apreciados a nivel internacional. No solo como futbolista, sino como figura pública. Su particular carisma junto a sus goles decisivos lo convirtieron en una figura muy respetada tanto en Colombia como en el extranjero.

El Tigre, máximo artillero histórico de la selección Colombia y actualmente en la lucha por ser el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, aguarda por el final de su contrato con el Rayo Vallecano de España, al que llegó en 2021 tras su paso por Galatasaray de Turquía. En el cuadro franjirrojo, el colombiano ha militado a lo largo de tres temporadas y ha convertido un total de 12 goles en 67 partidos disputados.

Desde que llegó al fútbol europeo en 2009, cuando firmó por el Porto de Portugal hasta la fecha, los contratos que Falcao ha firmado tanto en sus clubes como en actividades publicitarias le permitieron convertirse en uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial, especialmente durante su paso por los Dragões y luego en el Atlético de Madrid, llevando a los dos clubes a consagrarse campeones en la Europa League. En consecuencia, logró asegurar su futuro y el de la familia que formó con Lorelei Tarón y sus cinco hijos.

Aunque Falcao se caracteriza por cuidar su vida privada, recientemente participó de forma involuntaria, al igual que toda la plantilla del Rayo Vallecano, en un peculiar video del creador de contenido español Alber Muncha. Este consistió en que el realizador, conocido por hablar de automóviles, captó a cada uno de los jugadores del plantel saliendo del entrenamiento para saber en qué vehículo viajaba cada uno.

En su paso por Rayo Vallecano, Radamel Falcao García ha convertido hasta la fecha un total de 12 goles en 67 partidos disputados - crédito Rodrigo Jiménez/EFE

“Hola, chavales. Estos son los coches de los jugadores del Rayo”, comentó el joven a modo de introducción, dando paso a los videos de los vehículos de futbolistas como Unai Lopez, Oscar Trejo o Raul De Tomás. El vehículo de Falcao fue uno de los primeros en aparecer, y en el video se le mostró saliendo a bordo de una Land Rover Discovery. Tomando en cuenta lo numerosa que es la familia del samario, es una camioneta apropiada debido a que tiene capacidad para siete personas.

La Discovery es fabricada por la marca inglesa desde 1989 y actualmente se comercializa la quinta generación de este modelo, según informa la revista especializada Diario Motor. Actualmente, el precio de la camioneta oscila entre los 84.250 euros (un poco más de 360 millones de pesos) y los 114.950 euros (que equivalen a unos 490 millones de pesos).

En los comentarios del video que se subió a la cuenta de Instagram de Muncha, se remarcó que Falcao era uno de los que usaba los vehículos de gama más económica, sobre todo si se compara con el Lamborghini Urus de su compañero Raul de Tomás, valorado en más de 539.900 euros (unos 2.300 millones de pesos).

El futuro de Falcao

A partir del lunes 1 de enero, el veterano jugador ya tiene facultades para comenzar negociaciones con cualquier club interesado en hacerse con sus servicios, debido a que le quedan solamente seis meses restantes para finalizar su contrato con los Rayistas.

Aunque las especulaciones no han faltado sobre un posible regreso a Colombia, la opción más fuerte parece ser la MLS de los Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de Lionel Messi o Luis Suárez que han arribado a territorio norteamericano en los últimos años. Pero de momento se desconoce cuál de los clubes de dicha liga estaría dispuesto a aportar por el atacante.