Polo Polo le envió ‘vainazo’ a Gustavo Petro: “El presidente costeño está apunto de quitarle los Juegos Panamericanos a Barranquilla”

Una de las noticias movidas en las redes sociales el 3 de enero es que Colombia está cerca de perder la sede de los Juegos Panamericanos, que están planificados para realizarse en Barranquilla en 2027.

La capital del Atlántico y otras ciudades del Caribe perderían la sede por el incumplimiento en el primer pago que tenía que realizar el Gobierno central el 31 de diciembre de 2023.

Frente al eminente riesgo de perder la sede del segundo certamen deportivo más importante, después de los Juegos Olímpicos, varias personalidades políticas de oposición, como el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, comentaron el tema criticando al Gobierno nacional por la posible no realización de los Juegos Panamericanos.

En su publicación hablando del tema el congresista que se ha caracterizado por realizar una mordaz oposición al Gobierno de Gustavo Petro dijo que el presidente costeño, haciendo referencia al origen del jefe de Estado, estaba cerca de “quitarle” a Barranquilla ser sede de los Juegos Panamericanos debido a que no fueron pagados a tiempo los compromisos para que se pudieran realizar los mismos. Y aseguró que esto último dejará como “un zapato” a la capital del Atlántico, ciudad en la que resaltó que “arrasó en votos” y cerró diciendo que “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”.

“El presidente costeño está apunto de quitarle los juegos panamericanos a Barranquilla por no pagar a tiempo los compromisos para la realización de los juegos. Si, dejará como un zapato a Barranquilla frente a todo el continente, la ciudad donde arrasó en votos. Así le paga el diablo a quien bien le sirve”, expresó el representante Miguel Polo Polo.

Así mismo otra de las férreas opositoras al Gobierno Petro, la senadora María Fernanda Cabal dedicó una publicación de X a dicho tema, quien dijo que “lo único que hace este gobierno” es seguir realizando promosas como si todavía estuviesen en una campaña presidencial, no obstante a la par la legisladora dijo que estas últimas no las cumplen porque según ella no tienen la capacidad gerencial y terminan dando “pésimas noticias” al país.

“Lo único que hacen en este gobierno es prometer como si siguieran en campaña, no cumplir porque no tienen capacidad gerencial y darle pésimas noticias a Colombia. Colombia está en riesgo de no ser sede de los Juegos Panamericanos del 2027 porque al parecer incumplieron con el pago de los derechos de organización”, dijo Miguel Polo Polo.

De igual manera, el senador de otro partido de oposición, Cambio Radical, el senador David Luna, quien dijo que “quitarle” los Juegos Panamericanos a Barranquilla, es una noticia que calificó como “muy lamentable y desalentadora”. Posteriormente preguntó al Ministerio del Deporte que fue lo que sucedió para llegar a dicho escenario. Así mismo comentó que el país debe movilizarse frente a quien corresponda para intentar evitar un desenlace semejante. Y por ultimo se dirigió directamente al presidente Gustavo Petro diciéndole que demuestre su “grandeza” defendiendo los intereses deportivos del país.

“Que le “quiten” a Colombia y a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 es una noticia muy lamentable y desalentadora. ¿Qué paso, por qué pasó, incumplió el @MinDeporteCol? Como país debemos movilizarnos ante quien corresponda para evitarlo. Presidente @petrogustavo, demuestre su grandeza defendiendo los intereses deportivos de nuestra nación”, dijo el senador.

El representante Andrés Forero se sumó a la voz de su copartidario María Fernanda Cabal y aseveró que: “¡Qué desastre! Por no pagar a tiempo los derechos de organización Colombia corre el riesgo de perder de no ser sede de los Juegos Panamericanos de 2027. Sería un duro golpe a Barranquilla y al país. @MinDeporteCol debe dar explicaciones. Ni hacen, ni dejan hacer”.