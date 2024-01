“Desagradecida, mentirosa y manipuladora”: Diana Celis le tiró con todo a su exnovia Epa Colombia

Diana Celis volvió a referirse a Epa Colombia - crédito @epa_colombia/Instagram

El romance entre Epa Colombia y Diana Celis fue bastante sonado. De hecho, por haber sido la primera relación pública de la influenciadora, se viralizó en las redes sociales. Esta fue la manera en que muchas personas que la seguían desde hace algún tiempo conocieron finalmente su orientación sexual.

Ya la empresaria de keratinas era bien reconocida, mientras que su novia solamente era famosa para aquellos que apoyaban al fútbol femenino, especialmente los hinchas de Independiente Santa Fe, equipo en el que la mediocampista ha vivido la mayor parte de su paso por el profesionalismo. Casualmente después de separarse, se le hizo difícil encontrar continuidad en la primera división por fuera de Bogotá, regresando a triunfar en la más reciente temporada.

Y aunque todo parecía ser color de rosa, la separación cayó sobre ellas después de más de seis años. La creadora de contenido digital llegó a pedirle matrimonio, la futbolista aceptó, pero los planes no siguieron adelante. Poco tiempo después, la celebridad de internet ya presumía su relación con otra mujer, Karol Samantha.

Acerca de los polémicos términos de la ruptura, Celis salió a hablar en sus redes sociales en aquel momento. “Yo siempre trato de ser sincera, (…) de amar y de acompañar a quien está conmigo. He dejado sueños, proyectos, que he tenido en mi vida, por vivir la vida de los demás. He estado en las buenas y en las malas. He estado en problemas durísimos con el TransMilenio”, expresó.

Esas afirmaciones se reavivaron hace algunas horas, después de que la jugadora respondiera a la pregunta de un fan en Instagram que decía: “¿Alguna vez desaprovechaste una oportunidad en el exterior?”

La respuesta fue clara, directa y sin mencionar nombres, recordó a las frases anteriormente citadas. “Sí, lo más triste es que pienso que no valió la pena, porque fue por una persona desagradecida, mentirosa y manipuladora que no valoró nada de lo que hice por ella”.

Otro de los aspectos que Diana Celis dejó ver hace algún tiempo fue la reacción que tomó al enterarse que existía otra persona. “Cuando supe que ella (‘Epa’) estaba con otra persona, no abandoné a nadie. A las personas cuando están en malas no se abandonan. Y más cuando el amor que yo sentí era real. Aún la amo, porque siempre le deseo lo mejor y espero que esté bien”.

Aún cuando el panorama parecía sentenciar un final para su romance, la tolimense insistió y envió una reflexión a quienes la siguen, comentando que siempre es importante tratar de extender la mano. “Pregúntese, ¿qué quiere? Trabaje para que lo hagan, pero no haga quedar mal con mentiras a las personas que estuvimos tanto tiempo a su lado. Crecimos juntas, no solamente usted”, añadió.

A pesar del dolor siempre se ha mostrado tranquila, en un video que subió a sus perfiles, dio fe de que intentó dar su 100%, sin importar que eso le haya sido retribuido. ”Sé que no hice cosas malas con ella, siempre me comporté de la mejor manera. Independientemente de todo lo que ella (‘Epa’) me haya hecho, nunca voy a hablar mal, así quiera ponerme en el piso con mentiras para que la acepten en la sociedad con su nueva pareja”, manifestó.

Finalizó abriendo su corazón, mostrándose decepcionada. “Tú me fallaste. Respeta a la mujer que te entregó todo durante seis años. (…) Aguanté muchas cosas porque te amaba, lo hice cuando no tenías dinero y después cuando lo tuviste. Haz las cosas bien y no dañes a nadie”, concluyó.

Lejos de amarse, la relación acabó en los tribunales, debido a que hubo demandas interpuestas por la manera en que se distribuyeron los bienes una vez se disolvió la sociedad que existía entre ellas sin haberse casado.