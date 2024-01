La pulla del presidente Petro al alcalde Galán a menos de 48 horas de haberse posesionado: esto dijo el mandatario

Presidente Petro cuestiona la continuidad del proyecto de TransMilenio del nuevo alcalde Galán - crédito @CarlosFGalan/X

Carlos Fernando Galán se posesionó el 1 de enero de 2024, a las 10 de la mañana en la plaza de Bolívar de Bogotá, como alcalde de la capital del país. Ante cientos de invitados, donde se destacó su esposa, hijos, madre y hermanos, así como su gabinete y los concejales electos, el nuevo burgomaestre distrital aseguró que trabajará por la reactivación de sectores claves para el empleo y por perseguir la sostenibilidad.

Te puede interesar: Las promesas sin cumplir de Claudia López a Bogotá: así quedó la ciudad en movilidad y seguridad

Asimismo, agregó otros temas por los cuales también se comprometió a trabajar durante el cuatrienio en el que estará a cargo de casi 8.000.000 millones de habitantes, según las proyecciones del Dane, que tiene en la actualidad la principal metrópolis del territorio nacional:

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

“Por la resiliencia al cambio climático, por generar oportunidades para todos, por la revitalización de lazos de confianza y por hacer que el metro, que ya avanza, sea realidad y nos devuelva la confianza”

Si bien el mandato de Galán genera optimismo entre muchos sectores políticos, porque en su discurso y propuesta plantea «construir sobre lo construido», avanzando en la mayoría de las obras que dejó en ejecución Claudia López; uno de los que no está muy contento con este eslogan de campaña y ahora para gobernar en la Alcaldía de Bogotá es el presidente de la República, Gustavo Petro.

Te puede interesar: Claudia López se despide de la Alcaldía de Bogotá “ha sido un honor infinito ser su primera mujer alcaldesa”

Así lo dejó ver el jefe de Estado, que sin haber pasado 48 horas de que el alcalde de Bogotá recibiera las llaves del Palacio Liévano y esté ahora en labores en el cargo, ya empezó a lanzarle dardos e indirectas desde su cuenta de X (antes Twitter).

“Cuando dicen «construir sobre lo construido» es hacer más troncales de TransMilenio. Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos qué ciudad se le mide. La apoyaremos con toda”, manifestó el mandatario nacional.

Gustavo Petro arremetió contra el eslogan de campaña de Carlos Fernando Galán a través de redes sociales - crédito @petrogustavo/X

Uno de los que reaccionó a la publicación de Petro fue el concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque de Alianza Verde, que le sacó en cara al presidente que cuando fue alcalde de Bogotá habló de construir ocho troncales de TransMilenio.

Te puede interesar: Las 10 principales frases del primer discurso de Carlos Fernando Galán como alcalde: Metro, Transmilenio y la relación con el Gobierno nacional

“Pero presidente, cuando usted se lanzó a la Alcaldía de Bogotá, propuso en su programa de gobierno no una, ocho troncales nuevas de TransMilenio por toda la ciudad. No me lo invento yo, así se comprometió usted ante la Registraduría. Finalmente, no hizo ninguna”, sostuvo el joven político.

Concejal Rodríguez Sastoque confrontó en X al Presidente Petro con su pasado como alcalde de Bogotá - crédito @ElJuliSastoque/X

En el mismo contexto, es importante recordar que antes de que Carlos Fernando Galán se posesionara y en medio de una gira que emprendió por varias ciudades y países, entre ellos Dubái, buscando acuerdos con líderes y personalidades, pudo tener un encuentro con el presidente de los colombianos. Este quedó plasmado en una fotografía que el alcalde capitalino compartido en sus redes.

“Hoy en Dubái me reuní con el presidente Gustavo Petro. Tuvimos una conversación respetuosa. Hablamos sobre la necesidad de buscar alternativas para cubrir los costos de operación del sistema de transporte en Bogotá, proyectos de educación superior, la lucha contra el hambre y cómo avanzar en la atención integral a la primera infancia”, expresó en ese momento el líder del Nuevo Liberalismo.

Igualmente, no desaprovechó para referirse al tema que tuvo en un rifirrafe constante a Petro con la saliente alcaldesa Claudia López: la primera línea del metro de Bogotá y la eterna discusión de si era elevada o subterránea.

“También, cada uno expresó su posición sobre el metro de Bogotá. Esta seguramente será la primera de muchas reuniones y el inicio de un necesario trabajo conjunto por Bogotá”, agregó el exconcejal y ahora alcalde, que después de tres intentos logró ocupar el segundo cargo de elección popular más importante de Colombia.