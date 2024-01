Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió hacer un exorcismo en la oficina de la Alcaldía

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, no ejercerá desde el palacio de Aduana porque dice que necesita un exorcismo tras Alcaldía de William Dau - crédito Así es Cartagena/Facebook y Colprensa

Luego de que concluyera la ceremonia de posesión del gabinete que acompañará al nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el mandatario sorprendió a la opinión pública al anunciar que no despachará desde el tradicional Palacio Aduana, sede de la Alcaldía. Turbay afirmó que como requisito para ello primero deberá realizarse un “exorcismo” en el lugar.

El mandatario hizo el inusual anuncio desde el Palacio de la Proclamación, antigua sede de la Gobernación de Bolívar, donde llevó a cabo la ceremonia de posesión de su gabinete. Turbay expresó que allí mismo sería el lugar en el que ejercerá sus funciones de mandatario local mientras se realiza el proceso religioso en la Alcaldía.

Turbay aprovechó su anuncio para, además, mencionar sus preocupaciones respecto al despacho del saliente alcalde, William Dau. En sus declaraciones, calificó el despacho de Dau como un “escenario malévolo, doloso, diabólico” y argumentó que podría representar un riesgo para él, su equipo de gobierno y su familia.

“Después de un gobierno de un personaje nefasto para la ciudad, un hombre malo, un hombre lleno de odios, un hombre que seguramente no practica una religión católica ni cristiana, entrar al despacho es un riesgo grande”, señaló el alcalde Turbay en una declaración a medios.

Turbay, el nuevo alcalde de Cartagena, asegura que no pondrá un pie en el Palacio Aduana mientras que la Iglesia no haga un proceso de limpieza espiritual - crédito @RevistaZetta/X

Aunque no se ha fijado una fecha exacta para el “exorcismo” del Palacio Aduana, Turbay solicitó al nuevo gobernador, Yamil Arana, apoyo en su propósito de no pisar la Aduana: “Cuando requiera un salón, un espacio, sé que voy a contar con el apoyo de Arana. No hay forma de que pueda poner un pie en ese escenario (Aduana), hasta que la Iglesia Católica no me ayude.

Turbay sugirió que una vez liberado este lugar, tanto el despacho del alcalde como el Salón Vicente Martínez, podrían convertirse en espacios destinados a eventos culturales y actividades para fortalecer el arte de la ciudad de Cartagena.