Transportadores de carga advierten que congelamiento del precio del ACPM no será suficiente para evitar altos costos en la canasta familiar

El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, se mostró satisfecho con el anuncio del presidente Gustavo Petro de congelar para 2024 el precio del diésel (ACPM) - Fedetranscarga

El presidente Gustavo Petro anunció el 30 de diciembre de 2023 por medio de una alocución, que no subirá el precio del galón de diésel (ACPM) para 2024. Así las cosas, el costo del combustible seguirá en $9.065.

Dicha decisión la celebraron los transportadores de carga, quienes ven como una gran ayuda la medida, ya que los gremios de este sector vienen trabajando para que no haya alzas que impacten el costo de vida de los colombianos.

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, aseguró que seguirán dando la lucha para el 2024, no solo para que no suban el costo del diésel (ACPM) y no se impacte la canasta familiar, sino también para que la seguridad en las carreteras cada día esté reforzada.

“Son muchos los conductores que están sufriendo en las vías por no tener seguridad y por no tener claridad en cuáles carreteras y cuáles no pueden transitar de noche. Trabajaremos unidos todos desde el sector para todo el beneficio que podamos traer para Colombia para el beneficio de todos los colombianos”, manifestó.

Dijo que esta medida del ACPM es supremamente importante, ya que el precio de la canasta familiar no subirá todo lo que hubiera podido subir con un aumento.

“Sabemos que subieron el salario mínimo, sabemos que subieron los peajes para el 2024 y, seguramente, van a subir otras muchas cosas más, pero esta medida de no subir a ACPM para el 2024 es buena y ayuda, pero no va a ser suficiente con todo el trabajo gremial que tenemos que hacer”, advirtió.

Finalmente, agradeció por la decisión y aseguró que espera que se entienda que ese esfuerzo fue de todos los colombianos, de todos los transportadores en el país y que el congelamiento no sea solo para el diésel, sino que sea a nivel general y no se distancie una economía de la otra.

Criticas por no subir el precio del ACPM

Pese a la medida, hubo varias críticas por lo establecido por el presidente Petro, que en meses anteriores insistió en que el alza sería inminente para cerrar el billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

Una de estas críticas la hizo el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien aseguró que en el Gobierno “se asustaron con el cuero”.

“El Gobierno durante un año estuvo matando el tigre del diésel diciendo que cuando terminara el ciclo de ajustes de la gasolina iniciaría el desmonte del subsidio al consumo de diésel. Ayer se asustó con el cuero: dio contramarcha e informó que seguía sin modificaciones alguna el precio del diésel. Así lo dijo el presidente Petro en su alocución de anoche, contradiciendo lo que repetidamente habían anunciado sus dos ministros de hacienda (Ocampo y Bonilla)”, expresó.

Según Restrepo, esta marcha atrás de Petro traerá dos consecuencias:

Sigue vivo y creciente el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles -gigantesco hueco negro fiscal- del que el subsidio al diésel es el mayor causante. El margen para más inversión social se estrecha. Continúa la política de dieselizacion del parque automotor del país, que es una de las principales causas de contaminación y contraria a la transición energética sana.

Cómo está el precio del ACPM en Colombia

De acuerdo con el Gobierno nacional, el precio promedio del ACPM en Colombia en la actualidad es de $9.065. Según la última tabla de precios de combustibles de las 13 ciudades principales del país, en Cali (Valle del Cauca) es donde más costoso está este líquido, ya que el promedio es de $9.484.

En las otras ciudades se presenta de la siguiente manera: