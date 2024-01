Colombia más allá del fútbol: estos son los 5 deportistas cafeteros para seguir en 2024

Representantes colombianos en el tenis, ciclismo, motociclismo y automovilismo actuarán en 2024 - crédito Santiago Rangel/Infobae

El 2024 será un año lleno de acción deportiva para Colombia, acción que no solo estará enfocada en el fútbol (el cual tendrá Copa América, eliminatorias al Mundial, Liga BetPlay, Juegos Olímpicos y demás competencias), sino que se dividirá en diferentes disciplinas que han visto surgir en los últimos años a grandes exponentes cafeteros.

Deportes como el automovilismo, el tenis o el ciclismo serán los que más buenos frutos prometen para los colombianos y con los Juegos Olímpicos de París 2024 también acercándose, los logros podrían ser el doble.

Es por esto por lo que la atención de los amantes al deporte nacional no solo tendrá espacio para el fútbol, sino que también para todos los mencionados anteriormente. A continuación, conozca algunos de los nombres a seguir en estas disciplinas:

1. David Alonso - Moto3/MotoGP

El colombiano David Alonso tiene como objetivo ser campeón mundial del Moto3 en 2024 - crédito Ibraheem Al Omari/REUTERS

El colombo-español de 17 años de edad, David Alonso, deslumbró en su temporada debut dentro del campeonato mundial de Moto3, una de las ramas de la categoría máxima del motociclismo, el MotoGP.

Tras el manubrio de GasGas Aspar Team, Alonso firmó un 2023 de ensueño donde consiguió ocho podios, cuatro victorias y un total de 245 puntos en el campeonato, finalizando en el tercer puesto en toda la temporada.

Ahora, en las mismas palabras del piloto, buscará coronarse campeón del mundo en la siguiente temporada, por lo que su camino debe ser imperdible para los amantes del deporte a motor:

“Voy a luchar por mi sueño de ser campeón del mundo, y esa es una meta realista... Ahora toca sentarse en invierno y meditar en todo lo que ha pasado para volver el otro año a tratar de conseguir cosas buenas”

La nueva temporada del MotoGP iniciará el 8 de marzo de 2024 con el Gran Premio de Qatar.

2. Sebastián Montoya - Fórmula 3

El piloto colombiano Sebastián Montoya querrá correr en el 2024 con la idea de llegar a la Fórmula 2 - crédito Prensa Sebastián Montoya y F3

El piloto de 18 años de edad representa hoy la posibilidad más real de que un colombiano pueda regresar a la categoría máxima del automovilismo, la Fórmula 1, desde que su padre Juan Pablo Montoya lo hizo a inicios del milenio.

En 2023, Sebastián debutó en la Fórmula 3 y para la siguiente temporada buscará quedar al menos en los primeros tres puestos del campeonato mundial, esto con el objetivo de llamar la atención de escuderías de alto calibre de categorías mayores, como la F2, que le ayuden a seguir avanzando en su sueño.

Esta campaña el cafetero quedó en la posición 16 del campeonato con un total de 37 puntos acumulados. Fue en Sakhir, Australia, Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña y Bélgica donde el cafetero sumó unidades, mientras que salió en ceros en Hungría e Italia.

Ahora, con el total conocimiento de cómo es correr en estas categorías, Sebastián casi que estará obligado a puntuar en cada uno de los 10 Grandes Premios agendados para el próximo año. La temporada de la Fórmula 3 iniciará el 29 de febrero de 2024 con el Gran Premio de Sakhir.

3. María Camila Osorio - Tenis / circuito WTA

Uno de los objetivos de la tenista colombiana María Camila Osorio para 2024 será volver a ser la mejor latinoamericana del mundo - crédito @wta/IG

La tenista de 21 años de edad, María Camila Osorio, se perfila como una de las grandes expectativas en el bien conocido deporte blanco, donde apunta a entrar al top 50 e incluso regresar al top 30 en el ranking mundial del circuito de la WTA.

La cucuteña tuvo un 2023 con varios altibajos, su rendimiento en asfalto, césped y cemento no defraudó, pero fue su estado físico el que la dejó con algunas deudas por pagar para el siguiente año. Su mejor torneo lo firmó en febrero, cuando disputó el abierto de Lyon llegando hasta la instancia semifinal donde cayó por doble 6-2 ante la francesa Caroline Garcia.

Esta campaña, Camila la cerró con un balance positivo de 50 partidos disputados donde venció en 30 y perdió en 20, además registró su mejor puesto en el escalafón, siendo la 61 del mundo durante febrero.

La temporada del tenis femenino en la WTA iniciará con el United Cup que se jugará en Sydney y Perth Australia. Este es uno de los torneos preparatorios para el Australian Open, el primer Grand Slam del año, el cual iniciará el 14 de enero de 2024.

4. Egan Bernal - Ciclismo / UCI WorldTour

Egan Bernal querrá ser campeón de la Vuelta a España 2024 con el INEOS Grenadiers - crédito @INEOSGrenadiers/X

Luego de un largo año donde su objetivo principal fue volver a estar en óptimo estado físico de competición, para 2024 el zipaquireño Egan Bernal buscará volver a poner su nombre en el grupo de los mejores ciclistas de ruta del mundo en el UCI WorldTour.

Sudando las mallas del equipo británico INEOS Grenadiers, Bernal tiene sus objetivos claros, quiere completar el grupo de las 3 grandes con el campeonato que le falta por ganar, la Vuelta a España:

“Cuando ya has vivido lo que significa ganar una gran vuelta y solo me falta ganar una grande como La Vuelta... Entonces creo que la puedo ganar si sigo teniendo la mentalidad de ser uno de los mejores. Para mí, para estar totalmente feliz con mi carrera, solo me falta La Vuelta”.

Si Bernal logra hacerse con este título se uniría a la exclusiva lista de corredores en ganar las tres grandes. El grupo lo conforman: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

El UCI WorldTour iniciará oficialmente con el Tour Down Under el 16 de enero de 2024.

5. Kevin Quintero - Ciclismo de pista / Juegos Olímpicos

El colombiano Kevin Quintero será uno de los delegados cafeteros que buscarán la gloria en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El ciclista de pista de 25 años de edad, Kevin Quintero, buscará tocar la máxima gloria del deporte en los Juegos Olímpicos de París 2024. El pedalista ya hace parte de la delegación colombiana que viajará a Francia en busca del oro y teniendo en cuenta su rendimiento durante 2023, perfectamente puede optar por conseguirlo.

En agosto, Quintero se coronó campeón mundial de ciclismo en la modalidad de keirin y ratificó su excelente forma en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago, donde se colgó la presea dorada en esta misma disciplina.

Además, en las justas que se llevaron a cabo en Chile, logró sumar dos medallas más. Fue plata en la prueba de velocidad por equipos masculina y bronce en la de velocidad individual. Los Juegos Olímpicos iniciarán el viernes 26 de julio de 2024.