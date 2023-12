Gustavo Bolívar arremete contra empresarios por el salario mínimo “no ha habido un solo año que los empresarios no regateen esas migajas a los más pobres”

Gustavo Bolívar defendió el salario mínimo y arremetió en contra de empresarios que no estuvieron de acuerdo con el aumento - crédito @GustavoBolivar

Por medio de su cuenta de X el excandidato a la Alcaldía de Bogotá y libretista Gustavo Bolívar volvió a hablar con respecto al aumento recientemente anunciado por el Gobierno nacional al salario mínimo, según lo que dice el exsenador hay empresarios que no están conformes con la cantidad aumentada, y se despachó en contra de ellos en dicha red social.

Te puede interesar: Aumento en el salario mínimo: sindicalistas presentan propuesta para que sea superior al 13%

El senador Gustavo Bolívar se refirió al reciente aumento del salario mínimo, señalando que la diferencia que este representa para algunos empresarios es mínima, comparable con el costo de un almuerzo básico. A pesar de la preocupación expresada por un sector empresarial ante el alza del 12%, Bolívar indicó que no todos comparten esa postura, y que hay quienes aceptan con agrado este incremento. Inclusive, mencionó que si la subida hubiese sido un punto porcentual menor, la diferencia en términos absolutos sería pequeña.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Salario mínimo 2024: el sueldo por trabajador costará a las empresas más de 2 millones de pesos

De igual manera, Gustavo Bolívar hizo alusión a la tendencia de ciertos sectores empresariales de negociar, lo que consideró una cifra mínima respecto a los ingresos de la población de menores recursos. Puntualizó que esta actitud contrasta con el nivel de gasto y la abundancia económica que caracteriza a algunos empresarios, quienes disponen de significativos recursos financieros. Además, expresó de manera irónica un deseo de bendiciones para este grupo.

“Un punto de salario mínimo son 13 mil pesos. Lo que cuesta un almuerzo corriente en el peor sitio. Los empresarios que lloran, por el alza del 12%, no son todos, otros pagamos con gusto, estarían más contentos si el alza hubiera sido del 11%. 13 mil pesitos menos. No ha habido un solo año que los empresarios no regateen esas migajas a los más pobres. Ellos que gastan a manos llenas y a veces no saben qué hacer con tanto dinero. Dios los siga bendiciendo”, dijo el exsenador.

Gustavo Bolívar dice que no ha habido un solo año en que los empresarios no regateen a los trabajadores - crédito @GustavoBolívar/X

No obstante, dicha publicación no fue la única referencia hizo sobre el tema últimamente, porque Argumentó que no existe evidencia de que un aumento en el salario mínimo conlleve a un crecimiento en las tasas de desempleo e informalidad, mencionando que, tras un alza salarial del 16%, que son tres puntos porcentuales por encima de la inflación, durante el último año, la tasa de desempleo se situó en 9.0%, la más baja en cinco años.

Te puede interesar: Fenalco criticó el valor del salario mínimo en Colombia para 2024: “Es un aumento exagerado”

Bolívar sostuvo que un mejor poder adquisitivo impulsa el consumo, lo que a su vez estimula el comercio y la industria. Destacó además que el reciente aumento del 12% es moderado y aún se encuentra por debajo de la tasa fijada por el Banco de la República.

“No han probado que subir salario mínimo genere desempleo e informalidad. Al contrario. Este año fue de 16% (3 puntos por encima de la inflación) y hoy el desempleo está en 9.0% el más bajo en 5 años. Por lógica, si hay mayor poder adquisitivo hay mayor consumo y se mueve más el comercio y la industria. Aumento de 12% es moderado y está por debajo de la tasa de BanRepublica”, dijo Bolívar en su cuenta de X.

Adicionalmente, dijo que quienes perciben un sueldo de 1,3 millones de pesos no están en posición de influir en el incremento de precios, ya que con ese nivel de ingresos no son consumidores de bienes que impacten significativamente en la economía, como vehículos, viviendas, productos electrónicos o servicios turísticos. Según Bolívar, quienes reciben este salario optan por alternativas más económicas tanto en alimentación como en vestuario. Además, apuntó que los causantes de la inflación son aquellos con salarios elevados, junto con los involucrados en la corrupción y el narcotráfico, quienes tienen la capacidad de pagar precios elevados por bienes y servicios, dado que su dinero proviene de esfuerzos que consideró “sin esfuerzo”.