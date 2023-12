El expresidente Álvaro Uribe dice que no protesta por el salario sino por los impuestos y las reformas del Gobierno nacional

Álvaro Uribe dice que le preocupan más los impuestos y las reformas que el aumento al salario mínimo - crédito @CEDEMOCRATICO / CENTRO DEMOCRÁTICO

En su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe puso sobre la mesa un tema que ha levantado polémica, ya que personajes como el también exmandatario Iván Duque criticaron el aumento en el salario mínimo. No obstante, para el exsenador el problema está en otra área, ya que él dice que no protesta por esto sino a causa de las reformas propuestas por el Gobierno nacional.

Te puede interesar: “Autoritario, improvisado, arrogante y torpe”: Iván Duque se fue con toda contra el Gobierno Petro por retiro de la delegación minera en Antioquia

Uribe en dicha publicación, además de explicar que su motivo de protesta real frente al actual Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dice que dichos impuestos que sí critica generan un “enorme estado burocrático” y sobre las reformas que promovidas desde la Casa de Nariño, dice que estas acabaran con la salud, el ahorro pensional y el empleo formal.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Criticaron a Petro por repartir gaseosas en almuerzo navideño con habitantes de calle y Gustavo Bolívar salió a defenerlo: “Le exigen al Presidente comer lechona con agua”

Posteriormente, opinó que entre menos impuestos haya, así mismo, reducirá la burocracia; a su vez, esto también generará más inversión privada, así como mejores condiciones para el emprendimiento y los trabajadores del país.

“Yo no protesto por el salario, protesto por los impuestos, el enorme estado burocrático. Protesto por las reformas que esas si acabarán con la salud, el empleo formal y el ahorro pensional. Menos impuestos, menos burocracia, más inversión privada, mejores condiciones para el emprendimiento y los trabajadores”, dijo el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X.

Álvaro Uribe dice que las reformas del Gobierno podrían "acabar" los sectores en los que están enfocadas - crédito @AlvaroUribeVel

Algunos de los comentarios que generó esta publicación hicieron ver que pensaban de una manera similar al del exsenador diciendo: “Un estado más pequeño es más eficiente, estamos con usted” o haciendo referencia como tal a la protesta por lo mencionado por el antiguo jefe de Estado: “bienvenido a la PROTESTA pacífica, no al silencio obligado a punta de BALA, nunca más en Colombia”.

Te puede interesar: Salario mínimo en Colombia: este ha sido el historial de aumentos en gobiernos anteriores

Y es que, el aumento del salario mínimo, que mencionó el expresidente, ha generado debate, pues, diferentes personalidades políticas expresaron su desacuerdo con este, uno de ellos fue Iván Duque, quien intercambió un par de publicaciones con el presidente de la República, Gustavo Petro en relación con esto.

En una de las publicaciones más recientes del expresidente Iván Duque, dijo que lo que estaba anunciado el presidente era una inflación del 12% para el próximo año, algo que el anterior mandatario considera “completamente inaceptable”.

Iván Duque vuelve a arremeter en contra del presidente por el salario mínimo - crédito @IvanDuque

Adicionalmente, explicó que: “El salario mínimo se aumenta con la inflación causada (la observada el año que termina), no con la del año siguiente que nadie conoce. Esto con el fin de recuperar el poder adquisitivo de la inflación observada. Mientras tanto, los aumentos reales logrados en nuestro gobierno continúan siendo los más altos de la historia reciente del salario mínimo en Colombia. Le recuerdo que la ley 278 de 1996 habla del índice de precios del consumidor como factor, no de la inflación esperada. A menos que se haya confundido con la meta de inflación esperada del Banco de la República, que es 3%, que difícilmente se cumplirá. En fin, no utilice sofismas”.

Previamente, el presidente Gustavo Petro había dicho: “Mi estimado expresidente Iván Duque. Cuando los economistas deflactan una variable económica a su valor real, usan el índice de precios del mismo periodo. ¿Qué significa eso? Que si usted aumentó el salario mínimo en 10% en el 2022, pero la inflación fue de 13,1 % en ese mismo periodo, entonces el salario mínimo que usted decretó cayó en más de 3 puntos en términos reales”.

Adicionalmente, añadió que: “El mismo análisis se hace al año siguiente: si yo elevé el salario mínimo en 16, %, pero la inflación del año es 9,5%, entonces el salario mínimo real creció 6,5%, es decir, que logra compensar la caída que usted le produjo en el 2022 y además subió 3,5 puntos más. Espero hacer lo mismo para el 2024″.