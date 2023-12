Así es como la derecha tomará protagonismo en Colombia: un liderazgo regional y con un “arquitecto ideal”

Ancízar Casanova, experto en marketing político, habló sobre el futuro del Gobierno Petro, los sectores políticos con poder y quién se perfila para la presidencia en 2026 - créditos Colprensa / Ancízar Casanova

Entre 2018 y 2023, Colombia ha dado giros hacia los extremos, empezando por la elección de Iván Duque, del Centro Democrático, como presidente, después el giro a la centro-izquierda en los comicios regionales de 2019, el primer triunfo de la izquierda con Gustavo Petro llegando a la Casa de Nariño y en 2023 siendo derrotado por los nuevos pasos de la derecha.

Las votaciones del 29 de octubre significaron un golpe muy fuerte para el Gobierno y su proyecto político, al punto de que, en este momento, no tienen una persona ni ruta clara para enfrentar a sus opositores en 2026, cuando llegarían nuevos líderes que aprovechen las equivocaciones, escándalos y fracasos del Ejecutivo.

Ancízar Casanova, experto en marketing político y ganador de dos premios en los Reed Latinos Awards, habló para Infobae Colombia sobre la configuración del país para 2024, qué sectores tienen el poder ahora y la persona que tendría más posibilidades de ganar la presidencia.

Infobae Colombia: Después de las elecciones territoriales que hubo en el 2023, ¿cómo quedó el panorama político en Colombia?

Ancízar Casanova: El presidente se rajó. Pasadas las elecciones es evidente que el péndulo que hasta hace año y medio se había inclinado a la izquierda, se regresa con mucha aceleración hacia la derecha. Lo que sí ha venido pasando en Colombia en los últimos cinco años es que el liderazgo regional cada vez más toma protagonismo en las decisiones de carácter nacional, se podría decir que, en temas electorales, el país se ha descentralizado, es decir, se ha desbogotanizado.

Alejandro Char y Eduardo Verano pertenecen al clan Char, uno de los grupos políticos con mayor fuerza en la costa Caribe - crédito @veranodelarosa/Instagram

Asegura que el presidente se rajó, ¿qué otras figuras políticas se rajaron en 2023?

No, principalmente el Gobierno porque logran constituir por primera vez un mandato marcadamente de izquierda en el país, ganan con una mayoría importante, y un año después salen derrotados en todos los principales departamentos y ciudades del país. Es una derrota estruendosa para el presidente Petro y su proyecto político. Según esto, todo indicaría que la izquierda no pudo conectar con los colombianos, no va a poder cumplir todo lo que prometió durante décadas y eso es muy diciente.

¿Quiénes ganaron protagonismo en el año 2023?

Sin duda sectores de derecha. Una tendencia ideológica que hace uno o dos años se veía absolutamente desgastada y sin credibilidad, hoy reaparece como la esperanza de muchos colombianos. En Barranquilla los Char demuestran que siguen siendo los reyes; en Medellín, Fico le dio una paliza al principal aliado de Petro en Antioquia que es Daniel Quintero; igualmente el uribismo purasangre gana por primera vez la gobernación de ese departamento a través de Andrés Julián Rendón; en Santander gana Juvenal Díaz, un General del Ejército sacado de la institución por Petro sin ningún motivo jurídico o lógico; en Cali, que fue un fortín de la Primera Línea en las marchas de hace dos años, gana un empresario de derecha; y en Bogotá gana Carlos Fernando Galán, abiertamente antipetrista. Sin duda la derecha logró reinventarse en cuestión de un año de su peor derrota en la historia y reaparece triunfando en los departamentos y ciudades más importantes del país.

¿Cómo calificaría la oposición que ejercieron partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático?

Eso es relativo, ninguna oposición o tendencia ideológica es homogénea. Siempre hay voces populistas, altisonantes, y otras estructuradas y fundamentadas. Pasa igual en este momento en Colombia, hay senadores y líderes políticos con argumentos brillantes y que desgastan de forma hábil y genuina, y otras que repiten falacias sin cesar. El hecho es que la desconexión de este Gobierno con lo que pasa en el país, sin duda abona el terreno de opositores buenos y malos por igual, y ellos así mismo lo aprovechan.

¿Del mismo modo, cómo ve el papel de las bancadas del Gobierno como la Alianza Verde o el Pacto Histórico?

Los veo muy mal. El Gobierno tiene alineados los votos en el congreso del Pacto Histórico, pero tiene enredados los de los verdes y otros partidos que se pueden considerar afines a este. Los del Pacto los tiene asegurados porque fueron curules producto de unas listas cerradas, cuyos congresistas saben que le deben su puesto al presidente como tal y obedecen incondicionalmente. Los de los otros partidos afines los tienen enredados y por eso aparece ahí la mermelada en cantidades gigantes. Rescato sin duda el trabajo del ministro Luis Fernando Velasco, que contra todos los pronósticos ha logrado que proyectos muy polémicos avancen en esta corporación.

La bancada en el Congreso del Gobierno ha perdido fuerza por los cuestionamientos de los partidos Alianza Verde y Liberal - crédito César Carrión/Presidencia

¿Cuál de las reformas presentadas por el Gobierno Petro ve con más opciones de ser aprobada?

Sin duda ha sido sorpresivo el avance en la Cámara de la reforma a la salud, aun cuando falta su paso por el Senado y la revisión de la Corte Constitucional. Se vienen debates importantes como la reforma pensional, el tema de los subsidios a los delincuentes para que dejen de delinquir y demás. Yo creo que, lamentablemente, el Gobierno solo podrá salvar sus proyectos a punta de mermelada y a la hora de la verdad eso sería volver a lo mismo de antes. Ningún cambio.

¿Cómo ve la figura de Germán Vargas Lleras? ¿Tiene opciones reales de llegar a la presidencia?

Germán Vargas Lleras podría ser el arquitecto ideal para Colombia. Considero que su conocimiento y su carácter son la conjugación perfecta para resolver en menor tiempo la mayor cantidad de problemas que a diario enfrentamos los colombianos. Sin embargo, como estratega creo que ese mismo estilo choca con las emociones de los electores y esto se convierte en su principal obstáculo para convertirse en el mayor elector del país. Philip Kotler dijo que “el marketing no es el arte de vender lo que produces, sino de saber qué producir”, y Vargas Lleras necesita alinear su estilo con las necesidades emocionales del electorado.

Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, se perfila para ser candidato presidencial de mucho peso en las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

¿Gustavo Petro culmina su periodo constitucional de cuatro años en la presidencia?

Si la pregunta se refiere a que el presidente Petro respete el período constitucional de cuatro años, yo creería que sí, además Colombia tiene unas instituciones supremamente fuertes. Pero si la pregunta va dirigida a si creo que, por alguna razón distinta a la modificación de la constitución, Gustavo Petro terminaría su periodo, mi respuesta sería espero que sí.

Comunicación política

¿En qué consisten los premios que recibió, considerados como los óscares de los estrategas políticos?

Los Reed Latinos Awards son los premios más prestigiosos de la comunicación política en América Latina. Exaltan el trabajo de quienes nos dedicamos a esta labor y en la versión 2023 tuvimos la hermosa fortuna de traernos dos estatuillas para Colombia.

Háblenos un poco de su trayectoria y de algunos de los aciertos que ha tenido en materia política.

Acabamos de terminar el proceso electoral en nuestro país y es muy satisfactorio poder mirar al 29 de octubre y ver los triunfos de quienes nos depositaron la confianza para guiarlos. Fueron meses de mucha concentración y de mucho trabajo, que finalmente culminaron con el primer lugar en siete campañas que pudimos acompañar.

¿Qué es lo más complicado en el oficio cómo estratega?

Como estratega, el reto más grande es organizar el campamento. Definitivamente, lo más complejo es lo interno, alinear y convencer al propio equipo y evitar los errores que se gestan al interior de la propia organización.