Insultos sexuales, difamaciones y hasta bloqueó en redes sociales: así se comportaron los políticos durante el 2023 en el mundo digital

Conozca cómo se comportaron los políticos durante el transcurso del 2023 - crédito Infobae Colombia

A lo largo del 2023, las redes sociales fueron el escenario preciso para que varios políticos propagaran sus ideas o cuestionamientos e inclusive para que interactuaran con sus simpatizantes. El espacio de la virtualidad se convirtió en el lugar ideal para que tanto políticos de Gobierno como de oposición replicaran ideas que en algunos casos generaron debates y hasta peleas.

Dentro de los políticos que tuvieron mayor interacción en redes sociales aparece el polémico representante de las comunidades afro en el Congreso, Miguel Polo Polo, quién protagonizó varios momentos controvertidos en el mundo digital.

Tal vez uno de los más recordados por ser tan reciente es el que lo involucra junto al representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, en un bochornoso momento que desató mediante la red social X (anteriormente Twitter).

El incidente que se originó a finales del mes de noviembre fue porque el representante del Pacto Histórico publicó un video en el que se veía sosteniendo un consolador mecánico mientras afirmaba que ese era el ‘regalo’ que le iba a llevar a Polo Polo y los miembros de la oposición.

“Voy a comprar este juguete para la oposición, para Polo Polo y sus amigos. El martes lo voy a llevar al Congreso”

El video viral de Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, sosteniendo un dildo mientras anuncia su intención de regalárselo a Miguel Polo Polo como mensaje para la oposición, encendió el debate y suscitó diversas reacciones - crédito @MiguelPoloP/X

“Sobre este tema, Polo Polo afirmó que el representante del Gobierno no solo sugirió que debería revelar su orientación sexual, sino también admitir que está ‘clavado’ por las medidas del gabinete de Gustavo Petro:

“Señor @alejoocampog le recomiendo que salga del closet, ese es un lugar muy oscuro y solitario ¡anímese! Y por lo visto a quien le gusta que lo tengan clavado es a usted, que Petro le subió la gasolina, el mercado, la energía eléctrica y ahora le va a subir el predial y usted feliz. Sin contar la clavada que se llevaron en las elecciones regionales y con esta victoria de Milei. Ese vibrador muy bien se lo puede llevar a su casa”

Miguel Polo Polo le pidió a Alejandro Ocampo “salir del closet” luego de que él decidiera regalarle un vibrador - crédito @MiguelPoloP/X

Ambos políticos no lograron llegar a un acuerdo en la Corte Suprema - crédito Álvaro Tavera - Jhon Paz/Colprensa

Una vez más, Polo Polo protagonizó un enfrentamiento en redes sociales, esta vez con un miembro del Pacto Histórico. La disputa tuvo lugar entre el controvertido representante y el exaspirante a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, a quien acusó de financiar a la Primera Línea durante las protestas. En su trino de agosto de 2023, Polo Polo no escatimó palabras al describir a Bolívar como el político más despreciable del país.

“Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogota en el “paro” y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degollo jóvenes, violó y asesino policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la Opocision y a los medios de comunicación. Le exigimos al narconovelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura (SIC)”

El congresista Miguel Polo Polo arremetió contra el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar en agosto de 2023 - crédito @MiguelPoloP/X

Por su parte Bolívar, quien quedó en el tercer puesto de intención de voto en la elección de alcalde en Bogotá, afirmó que no ha sido culpable de financiar ningún grupo terroristas y señaló que tiene integridad intachable:

“El representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebes, y por eso yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre la pruebas, el juez le dio una semana para presentar esto y si no las encuentra le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”

Ambos políticos no llegaron a una conciliación; Polo Polo afirmó que Bolívar no tenía las pruebas concretas para considerar que su publicación fue un hecho punible. Tras la reunión en la Corte Suprema entre el representante y excandidato Bolívar guardó silencio, a diferencia de la figura de oposición que mencionó ante la prensa: “Yo no he dicho nada que sea mentira”.

Varias figuras políticas se solidarizan con María José Pizarro luego de que el senador Jota Pe Hernández respaldara comentarios sexistas y misóginos en contra de ella - crédito @JotaPeHernandez/X - Colprensa

Entre lo políticos que han sido controvertidos aparecen los senadores Jota Pe Hernández y María José Pizarro, la reciente trifulca desatada en las redes sociales se originó por un comentario que habría compartido ‘JP’ en sus redes sociales en el que al parecer compartía un insulto soez contra la senadora del Pacto Histórico.

La situación se dio en la caída del proyecto de ley contra la regulación del cannabis para consumo recreativo de adultos en el país. Pizarro quien era una de las senadoras que estaba a favor de la regulación lamentó la decisión del 12 de diciembre por la plenaria del Senado de la República en el que se desestimaba el proyecto.

Los cuestionamientos partieron para Jota Pe a raíz de una reacción y reposteo de un mensa en el que apreciaba el hashtag “#SeLaHundieron” acompañado de la mención a la senadora del Pacto Histórico.

Llueven críticas a Jota Pe Hernández por reaccionar a trinos machistas y misóginos contra María José Pizarro - crédito @ClaraLopezObre/X

Al respecto Pizarro afirmó que el mensaje no solamente fue una ofensa contra ella sino contra toda la población femenina que forma parte del colectivo parlamentario:

“No solamente yo me sentí insultada; se sintieron insultadas mis hijas, mi madre, todas las mujeres que hacen parte de este Congreso deberían sentirse insultadas”.

Aunque no solamente fue la respuesta de Pizarro, más integrantes del Congreso y de la Cámara de Representantes mediante la red social X cuestionaron a Jota Pe. Entre los políticos que reprocharon a Hernández se encuentran, David Racero, Cathy Juvinao, Jennifer Pedraza, Iván Cepeda e inclusive la controvertida senador del Pacto, Piedad Córdoba, que afirmó: “Al fin de cuentas, JP sí es un HP”.

Piedad Córdoba le dijo "HP" a Jota Pe Hernández - crédito @piedadcordoba/X

Jota Pe Hernández y Roy Barreras protagonizan una pelea en el Congreso

Otra de las peleas que protagonizaron políticos en las redes sociales fue la del ya mencionado Jota Pe y la del expresidente del Senado, Roy Barreras. La confrontación entre ambos que terminó en bloqueo de contactos y vainazos mediante trinos se originó a inicios del 2023, concretamente durante el mes de abril.

Jonathan Ferney Pulido, mayormente conocido como Jota Pe, afirmó mediante un video que el Senado había firmado un contrato para la transmisión de la sesiones con la empresa DICITEC S.AS., una compañía supuestamente vinculada a John Jairo Uribe, extrabajador de Barreras, además de ser conocido por prestar servicios a través de Espejo Público a la campaña de La Fuerza de la Paz, partido del entonces presidente del Senado.

Roy Barreras defendió la transparencia de los contratos y calificó las acusaciones como parte de una campaña de desinformación que afecta su reputación. De igual manera puso un recurso legal pero no bastó allí. El entonces presidente del Senado bloqueó de las redes sociales al integrante de la Alianza Verde, algo que Hernández no pasó desapercibido.

“Le dolió (emoticón de lagarto) que le recordara la verdad? Y eso que hasta ahora estamos empezando! Seré su piedra en el zapato en estos 4 años y de eso puede estar seguro! Que quiere ser presidente de Colombia? Jajajaja Mejor NO se ilusione porque NO lo será! Por lo menos NO mientras yo viva (SIC)”.

Jota Pe demuestra mediante un trino que el entonces presidente del Senado lo bloqueó de la red social anteriormente conocida como Twitter - créditos @JotaPeHernandez/X

Cabe destacar que durante las confrontaciones, Barreras afirmó que las provocaciones de Hernández eran calumnias fabricadas con el objetivo de llamar la atención en redes sociales. En respuesta a las acusaciones del senador de la Alianza Verde, señaló que, como presidente del Congreso, no tenía la capacidad de contratar.

Finalmente, Roy publicó una imagen en la que destacaba que tanto políticos de izquierda, como el miembro del Polo Democrático Alexander López Maya, así como personas con tendencias de derecha, como Jota Pe, lo han cuestionado, lo que lo posicionaba como una figura de centro.