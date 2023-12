Hassam reveló por qué no volvió a aparecer en la televisión colombiana

Desde que realizó algunas apariciones especiales en "Sábados felices" en 2021, el humorista se ha mantenido alejado de la televisión, centrándose en otra clase de proyectos - crédito @oficialhassam/Instagram

Gerly Hassam Gómez Parra, o simplemente Hassam, se convirtió en una de las grandes figuras de la comedia colombiana durante la última década. Gracias a sus participaciones en Sábados felices con personajes como Rogelio Pataquiva, Güevardo o Próculo Rico, el bogotano se convirtió en un rostro familiar para los colombianos, permitiendo que su estilo y sus personajes se proyectaran a otros medios como el cine o el stand up comedy.

Posteriormente pasó a ser jurado del programa Colombia Ríe del canal RCN y luego fue concursante en la edición de Masterchef Celebrity celebrada entre 2019 y 2020, en la que llegó a quedar entre los cinco semifinalistas. Desde entonces, el humorista tuvo que lidiar con un mieloma múltiple, una forma de cáncer que afecta los huesos y de la que se pudo recuperar tras dos años de quimioterapias, así como con el divorcio de Tatiana Orozco en 2022.

A pesar de que superó estos desafíos, Hassam no volvió a figurar en la televisión colombiano. Durante un directo que realizó en su cuenta de Instagram para interactuar con sus 2,5 millones de seguidores fue cuestionado sobre su ausencia de los canales privados (más allá de algunas apariciones especiales en Sábados felices en 2021). Al respecto, el comediante respondió:

“Yo ya como les digo, me desconecté de los canales nacionales, si algún día, ocurre y funciona algo y me llegaran a convocar con todo el gusto, lo haría, pero mientras no, pues estoy haciendo mis cosas, estoy en redes, el otro año vengo con toda…”

En ese sentido, lo cierto es que, a pesar de su ausencia de los canales privados, Hassam se ha mantenido activo principalmente en la plataforma Prime Video, para la que realizó los shows ¿Por qué a mí? y Oh my dog, orientados al stand-up comedy. Adicionalmente, estuvo presente en el reality de comedia LOL Colombia, en el que compartió con otras figuras como Don Jediondo, Connie Camelo, El Mindo y Camilo Sánchez.

LOL Colombia fue uno de los proyectos en los que se involucró Hassam tras su salida de la televisión - crédito Prime Video

Hassam mostró su orgullo por su hija, pero le llovieron críticas

Adicional a su carrera como humorista, en los últimos años Hassam ha mostrado su dedicación como padre de sus dos hijas, Mariana y Juanita, luego de que este se quedara con su custodia durante el controvertido divorcio que protagonizaron el humorista y Tatiana Orozco en 2022.

El humorista publicó una imagen en la que una de sus hijas regaba las flores del jardín de su casa. acompañada de un sentido mensaje del humorista, en el que hizo un paralelismo entre el cuidado de las flores y la dedicación y trabajo que tienen los padres en la crianza de sus hijos.

“Confiar en que sus principios echarán raíces cuyo fruto será el amor más bello del mundo y que tu sombra estará con ellos hasta el fin”, fueron las palabras que agregó el comediante a la publicación instantánea.

Pero a pesar de las intenciones de Hassam, la publicación una vez se difundió en otras cuentas en redes sociales de seguimiento de celebridades, generaron reacciones divididas. Por un lado están quienes reconocen favorablemente su rol como padre de familia, mientras otros usuarios no dudaron en recordar las palabras de Tatiana Orozco durante el proceso de separación, en las que acusó a la celebridad de ser víctima de maltratos e infidelidades de su parte.

Comentarios como “Con que no les hable mal de la mamá, está perfecto”; “puede que no sea buen esposo, pero eso no hace que sea un mal padre”; “él me parece un excelente padre, las hijas lo adoran”; “jugando a ser buen padre”, fueron algunos de los más destacados.