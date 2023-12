Alina Lozano y Jim Velásquez de ‘rebusque’ en Roma: video desata burlas en redes

Los creadores de contenido compartieron un polémico video que ha despertado burlas entre los internautas - crédito lozanoalina / Instagram

Alina Lozano y Jim Velásquez, reconocidos creadores de contenido, han generado controversia en redes sociales con su relación sentimental que, aunque inicialmente fue admitida como un montaje, ha capturado la atención de su audiencia.

Asimismo, la confusión se intensifica ya que, pese a señalar su romance como una actuación profesional, recientemente proclamaron estar verdaderamente enamorados al punto de que ya contrajeron matrimonio.

“¿Soy la tía, la mamá, la novia? La verdad es que no tenemos ninguna relación, somos dos profesionales trabajando, haciendo contenido para ustedes porque nos gusta. Al principio lo intentamos hacer como de mamá e hijo, pero no funcionó y nos dimos cuenta que sucedía una explosión cuando lo hacíamos de pareja”, dijo la actriz, pero luego de ello el joven afirmó que realmente sí estaban enamorados.

Esta situación ha propiciado reacciones variadas entre sus seguidores, mientras comparten su supuesta luna de miel en Roma, sin recursos económicos. Los influenciadores colombianos han compartido con sus fanáticos que, durante su estadía en Roma tras la reciente boda, enfrentan dificultades económicas, incitándolos a crear contenido sobre cómo “se rebuscan la plata”.

Un incidente involucró a Alina bailando y hablando en italiano frente a músicos callejeros, lo que causó desconcierto en Jim al mencionar a los hombres italianos. Este acto fue recibido con opiniones divididas, desde críticas sobre la naturaleza del contenido hasta elogios hacia la espontaneidad y alegría de la actriz.

“Ay no. Eso tampoco, ¿cómo así que hacer el amor con los italianos? Yo le entendía, yo la estoy dejando esto, pero no te pases. Hacer el amor con ellos tampoco, no. Respétame porque entonces…”, dijo antes de que ella lo intentara convencer de que había escuchado mal.

Dichas interacciones han desencadenado comentarios de usuarios en redes sociales tanto positivos como negativos. Una usuaria expresó su hastío llamándolo “payasada”, mientras otros cuestionaron la representación que hacen de los colombianos en el extranjero: “Los tipos la miran como diciendo: ‘¿Los colombianos serán todos así de ridículos?”.

A pesar de las críticas, Alina también recibió apoyo por vivir su vida “feliz sin hacer daño a nadie”: “Yo quisiera ser Alina. Es espontánea, alegre, no le da pena nada, vive su vida sin pensar y eso es tan bueno”.

Este equilibrio de reacciones ilustra el impacto que los creadores de contenido pueden tener en su audiencia, navegando entre líneas de entretenimiento y realidad.

Estafaron a Jim y Alina en su luna de miel

La pareja de creares de contenido fueron víctimas de una estafa durante su luna de miel, quedándose sin alojamiento y con tiquetes de avión falsos - crédito Alina Lozano/ Instagram

El supuesto “rebusque” de los influenciadores surge debido a que a través de un video en Instagram afirmaron que se encuentran atrapados en Roma tras sufrir una estafa durante su luna de miel. La pareja colombiana manifestó que los tiquetes de avión adquiridos eran fraudulentos y carecen de alojamiento al no haberse efectuado el pago correspondiente por parte de la organizadora del viaje.

Alina y Jim contaron que, desde su llegada a Italia, enfrentaron problemas inesperados: una transferencia falsa por parte de la organizadora impidió que tomaran su vuelo inicial y descubrieron que no tenían un lugar para hospedarse. La actriz había confiado en una promotora que se encargaría de gestionar los detalles del viaje, incluyendo vuelos y hospedaje, con pagos realizados con cuatro meses de anticipación. Sin embargo, tras cinco días en Roma, no han podido resolver su situación y no han tenido la oportunidad de disfrutar de las atracciones turísticas debido a la urgencia económica en la que se encuentran.

La comunidad en redes sociales ha expresado su apoyo a la pareja con múltiples mensajes. La situación persiste sin una solución a la vista: no pueden modificar sus billetes de vuelo y carecen de recursos financieros para mantenerse en Roma. La propia estafadora, descrita por Lozano como una profesional del medio artístico y turístico, realizó una compra de último momento con una transferencia fraudulenta. La desafortunada experiencia ha convertido lo que debía ser una celebración en una pesadilla para ambos.