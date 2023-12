Paloma Valencia se fue lanza en ristre por política de Paz Total de Gustavo Petro y mostró preocupación por situación en el sur del Tolima

La senadora Paloma Valencia criticó la posición del presidente Gustavo Petro con respecto a la Paz Total - crédito Colprensa/archivo

Desde Ibagué, donde participó en el acto de posesión de la bacterióloga Johana Aranda como nueva alcaldesa de la Ciudad Musical, Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, lanzó una dura crítica a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, que en su concepto no ha dejado un balance positivo durante el año que termina y, en cambio, sí se registra el aumento de hechos violentos.

La congresista cuestionó el accionar de grupos al margen de la ley que están en cese al fuego bilateral, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, además de la Segunda Marquetalia y el clan del Golfo. Puso de ejemplo lo que ocurre en el Tolima, donde según ella se registraron ataques a la población civil.

“Esto es lo que nos está dejando el presidente Petro: una cola de violencia. Y a mí me duele mucho que me digan que nuevamente Rioblanco y en el sur del Tolima la gente tiene miedo de salir y que están saliendo hombres armados en las carreteras a robar y a extorsionar”, manifestó la senadora, que ha sido una de las más fuertes críticas de la estrategia del mandatario con el actuar de las estructuras criminales.

El ELN sigue en el ojo del huracán por su intención de continuar con los secuestros hasta tanto no se gestione una nueva fuente de financiación - crédito Europa Press

Incluso, en diálogo con medios locales como Alerta Tolima, advirtió que la escalada terrorista de estas organizaciones iría en aumento e, incluso, se atrevió a decir que volverían prácticas que eran propias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el gobierno de Andrés Pastrana. Afirmaciones que generaron revuelo entre los sectores políticos afines al jefe de Estado.

“Dentro de poquito estaremos de nuevo en la pesca milagrosa y acá hablaron de un proceso de Paz Total, pero realmente lo que vemos son zonas de despeje en varios territorios colombianos y acá los grupos armados están reemplazando el lugar que deberían tener las autoridades”, agregó la senadora, que si bien nació en el Cauca tiene raíces tolimenses, por su relación con la familia Laserna.

Duros dardos al programa <i>Jóvenes en Paz</i>

A su vez, la senadora Valencia hizo varias observaciones al programa Jóvenes en Paz, en el que se entrega un incentivo económico a jóvenes de escasos recursos para alejarlos de la influencia de los grupos al margen de la ley, lo que en su momento el propio presidente Petro dijo que era una iniciativa que buscaba “pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar”.

En Medellín se lanzó el plan de acción del Gobierno para respaldar iniciativas juveniles y construcción de paz - crédito @FranciaMarquezM/X

“Ahora cambiaron el programa y en realidad es un subsidio. Aquí lo que uno ve es un gobierno que habla mucho, pero hace poco”, señaló Valencia, que hizo énfasis en que deben revisarse las ayudas que se están entregando por parte del Gobierno, que no estarían beneficiando a la población más necesitada, que no hace parte de organizaciones delictivas y, aun así, no tiene el apoyo del Estado.

El programa en mención fue lanzado el 22 de diciembre en Medellín (Antioquia), con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez Mina, que salió en defensa del proyecto que beneficiará a jóvenes entre 14 y 28 años, que residan en zonas rurales que tengan influencia de grupos guerrilleros y bandas criminales. Aunque en esa jornada llamó la atención la ausencia del mandatario.

“No le podemos dar la espalda a esa realidad, tenemos que atenderla, así nos digan que estamos es pagando a criminales. Queremos generar una articulación interinstitucional, por eso aquí está el DPS y varios ministerios”, afirmó Márquez, que además oficia como ministra de la Igualdad.