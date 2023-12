Humoristas de Fucks News expusieron a los “malos” comediantes colombianos y les llovieron críticas en redes sociales

Camilo Sánchez y Camilo Pardo, creadores de Fucks News, generan polémica con lista de comediantes "malos" de Colombia - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

El influyente programa de sátira y humor en formato web, Fucks News, se ha consolidado como uno de los contenidos digitales más populares en YouTube Colombia. Recientemente, los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez, conocidos como Los Camilos, generaron controversia al revelar una lista de humoristas y comediantes que consideran los más “malos” de Colombia.

En una entrevista en la que los humoristas fueron invitados en el programa Los Impresentables de la emisora Los 40 Principales, dirigido por Valentina Taguado, Pipe Flórez y Roberto Cardona, compartieron algunos aspectos de su carrera y amistad, pero centraron la atención en su percepción de la sobrevaloración de ciertas figuras de la farándula criolla.

Al principio, cuando los locutores les plantearon a los comediantes la pregunta sobre sus colegas, a quienes consideraban “malos”, inicialmente optaron por la prudencia y se abstuvieron de hacer comentarios; sin embargo, una vez que empezaron a abordar el tema, manifestaron: “Es que ya se me vinieron más a la mente”.

En este contexto, resaltaron que no tienen una antipatía personal hacia sus colegas, pero sostienen la opinión de que, desde su perspectiva, no representan adecuadamente la comedia colombiana ante el mundo.

Camilo Pardo y Camilo Sánchez comparten su visión crítica sobre colegas de la comedia - crédito @fucksnewsnoticreo/Instagram

Entre las personalidades señaladas, destacó el personaje de Barbarita, interpretado por César Corredor en Sábados Felices, que, según Sánchez, merece un lugar en la categoría de “mala comedia”. Además, reveló el disgusto que les causó el comediante hubiera hablado mal de ellos en alguna ocasión.

La crítica de Los Camilos no se detuvo ahí, ya que también incluyeron en su lista a reconocidos comediantes como Freddy Beltrán, Iván Marín, Ricardo Quevedo y Suso el paspi. Las opiniones contundentes de Sánchez dejaron claro que, desde su perspectiva, estos comediantes no alcanzan los estándares de calidad que ellos consideran necesarios para la comedia colombiana.

Sin embargo, la controversia no se limitó al ámbito masculino de la industria del entretenimiento. Según los controversiales humoristas, figuras femeninas como Carolina Cuervo, Liss Pereira y Flavia Dos Santos, esta última conocida por su especial en Amazon Prime titulado Stand Up Sex, han contribuido negativamente al humor colombiano con sus trabajos en plataformas de streaming.

“Amazon les compró un especial de comedia y entonces en otros países van a ver el especial y ven esa mierda del especial de Flavia, es decir, uy, o sea, ¿eso es lo mejor?”, dijo Sánchez.

Camilo Pardo y Camilo Sánchez comparten su visión crítica sobre colegas de la comedia - crédito @los40colombia/Instagram

Se despacharon en contra de sus colegas

Las declaraciones de Sánchez fueron especialmente fuertes: “A mí me da rabia; y a mí no me caen mal ellos, de hecho yo me los encuentro y hablamos. Pero me parece una mierda que son la cara de la comedia ante el mundo. (...) Entonces en otros países van a ver el especial y ven esa mierda. (...) Nos hacen quedar mal”, expresó con vehemencia.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con seguidores y detractores que expresaron sus opiniones sobre las críticas de Los Camilos. Algunos respaldaron la valentía de cuestionar la calidad del humor en Colombia, mientras que otros consideraron sus declaraciones como una estrategia para mantenerse en el ojo público.

“Ricardo Quevedo es un crack!! que tal ese bobo!”; “Lokillo representando a la comedia colombiana en su gira con Perros criollos. Ese si es un comediante creativo”; “creo que el tipo de comida a evolucionado y todos aquellos que fueron muy buenos referentes ahora se están quedando atrás”; “Los que dicen ellos son remalos pero ellos también”; fueron algunos de los comentarios que recibieron los humoristas.

Este episodio generó un intenso debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión en la escena artística colombiana. La diversidad de opiniones reflejó la complejidad de evaluar el humor, un elemento subjetivo y variable que puede interpretarse de diferentes maneras.