Nuevo gerente de EPM aseguró que la empresa tiene un déficit millonario, pero la actual administración lo desmintió: “La empresa no presenta déficit de caja”

EPM desmintió a John Maya, gerente designado por el alcalde electo Federico Gutiérrez - crédito red social X

Finalizado el proceso de empalme de administraciones en las Empresas Públicas de Medellín, John Maya, el gerente designado por el alcalde electo Federico Gutiérrez, sostuvo que entre los hallazgos más críticos era un déficit fiscal de $5 billones para el próximo año, causado por la desconfianza que le generó la compañía a los bancos durante el mando de la administración saliente.

“Tenemos un descalce de 5 billones de pesos, como no los tenemos, tenemos que salir a la banca a que nos los presten. El problema es que la banca no le presta a EPM en este momento (...) Hasta hace muy poco tiempo la banca iba a las empresas de EPM a ofrecer prestamos. En este momento la situación es completamente distinta, no se le quiere prestar a las entidades”, dijo Maya en rueda de prensa.

Ante esas declaraciones fue la misma compañía la que salió a desmentir el supuesto déficit fiscal y sostuvo que cuenta con la solvencia económica suficiente para hacerle frente a todos los compromisos suscritos para el año entrante.

“A la fecha, EPM no presenta déficit de caja. La Empresa cuenta actualmente con una condición de liquidez que le permite atender de manera oportuna y solvente sus compromisos con acreedores y, en general, con sus diferentes grupos de interés”, indicó EPM a través de su cuenta de X.

Según dio a conocer la empresa, hasta el 30 de noviembre de este año alcanzaron un Ebitda (ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 6,28 billones de pesos, lo que representó un crecimiento del 20,8% frente al mismo período de 2022.

Respecto a esas ganancias EPM sacó pecho e indicó que es un ”resultado que se obtiene en medio de condiciones retadoras por el entorno macroeconómico, sectorial y los efectos del fenómeno de El Niño”.

EPM desmintió al gerente entrante John Maya - crédito EPM / X

Así mismo, compañía Empresas Públicas de Medellín sostuvo que el presupuesto para 2024 proyectado y aprobado por junta directiva el primero de noviembre del año en curso fue de 28,2 billones de pesos, de los cuales se estableció un uso de recursos concorde a las diferentes líneas de negocio que tiene el plan de inversiones en infraestructura por un monto de 4,2 billones de pesos.

En cuanto a la operación y funcionamiento se hizo una proyección de recursos por 12 billones de pesos; para el servicio de deuda 4,6 billones de pesos; $1,4 billones para el pago de impuestos; $1,8 billones para el pago de excedentes a Medellín y 4,2 billones de pesos para otros usos.

“Los recursos necesarios para atender la operación, el plan de inversión, el servicio de deuda y en general los compromisos financieros previstos para la vigencia 2024 están debidamente soportados en las fuentes identificadas en el presupuesto corporativo aprobado por la junta directiva”.

Finalmente, EPM desmintió que los bancos no quieran prestarle dinero y sostuvo que desde la compañía se una relación comercial fluida con diferentes entidades financieras locales e internacionales y agregó que eso le ha permitido apalancar sus planes de inversión.

EPM sostuvo que los bancos sí le prestan dinero - crédito Luisa González / Reuters

“Entre las operaciones más recientes cabe destacar que en diciembre de 2022 firmó un contrato de crédito por 700 millones de dólares con banca comercial internacional, el cual a la fecha ha sido parcialmente desembolsado. Adicionalmente, en 2023 ha firmado operaciones de crédito por un total de 489,8 millones de dólares con banca de fomento internacional, y banca comercial internacional, y una reciente operación de 200 mil millones de pesos con banca comercial local”, concluyó Empresas Públicas de Medellín en su comunicado.

El lunes primero de enero de 2024 John Maya asumirá como el gerente de EPM y se rumora que habrá un remesón en la junta directiva, a donde llegarían personas afines al entrante alcalde Federico Gutiérrez.