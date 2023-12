Alina Lozano y Jim Velásquez aseguran que los estafaron con su luna de miel en Roma: una promotora musical los ‘tumbó'

La pareja de colombianos se encuentran retenidos en Roma debido a que fueron estafados por una persona que trabaja en el medio - crédito Alina Lozano/ Instagram

La actriz Alina Lozano y su esposo, el actor Jim Velásquez, compartieron un video con sus seguidores en el que cuentan que se encuentran en una situación desesperada en Roma tras haber sido víctimas de una estafa durante su luna de miel.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez presumieron vista al Papa en Roma

La pareja se vio forzada a exponer su difícil circunstancia a través de su cuenta de Instagram, tras no poder cambiar los billetes de avión fraudulentos y quedarse sin alojamiento por la falta de pago de la organizadora de su viaje.

“Oficialmente nos tumbaron con este viaje a Roma hasta último momento amigos, yo creí, creí que era una mala organización, creí que realmente habían pasado cosas que no se salieron de control de esa persona, pero realmente no, o sea, tengo que reconocer que no, así que vamos a contar un poco de qué fue lo que pasó”, comenzó diciendo la pareja de colombianos.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez siguen sufriendo en su luna de miel: esto les pasó en Roma

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Alina Lozano y Jim Velázquez fueron estafados en su luna de miel- crédito @lozanoalina/Instagram

Alina y Jim, quienes han estado en el ojo público debido a su diferencia de edad, decidieron detallar los problemas enfrentados desde su llegada a Italia. Inicialmente, no pudieron tomar un vuelo porque los tiquetes fueron comprados por la organizadora con una trasferencia falsa. Luego, en Roma se encontraron sin lugar donde hospedarse. El apartamento que la organizadora les había gestionado no fue pagado.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón las críticas que hizo sobre su reconciliación con Westcol: “Señora, hasta las historias de mis uñas las ve más gente que a usted”

“Alina contrató a una señora que ya era la que se iba a encargar de planearnos absolutamente todo de nuestras miel, tiquetes hospedaje, debido a que ella trabaja con varios agencias, trabaja la parte musical, artística y turismo, o sea, ella era la persona ideal. Entonces, Alina le pagó a ella hace cuatro meses digamos que la estadía y los tiquetes absolutamente todo se lo pagó con anticipación para no tener ningún problema. Bueno pues todo iba aparentemente normal, ella mandaba absolutamente todo, tiquetes y reservas de donde nos íbamos a quedar”, reveló el joven influencer.

La pareja no ha podido disfrutar de las atracciones turísticas de la ciudad, tal y como habían planeado debido a su situación económica: “Llevamos cinco días en los que ella siempre va a solucionar el apartamento y va a solucionar absolutamente todo, al otro día nunca soluciona nada (...) 5 días en los que no hemos conocido absolutamente nada, que no dormimos nada, que nos hemos pasado con las maletas en el lugar, llorando, ha sido muy difícil porque es temporada alta y no hay lugares, todo es carísimo y no hay lugares bacanos”, expresó Jim Velásquez, explicando la urgencia de su situación económica en la capital italiana.

La pareja de creares de contenido fueron víctimas de una estafa durante su luna de miel, quedándose sin alojamiento y con tiquetes de avión falsos - crédito Alina Lozano/ Instagram

La actriz colombiana reveló que la supuesta persona que los estafó trabaja en el medio: “Ella trabaja como promotora artística, promotora musical, trabaja con turismo , trabaja con muchos creadores de contenido”.

Las dificultades de los recién casados continúan sin resolver mientras se encuentran retenidos en Roma, sin la capacidad de cambiar sus vuelos y sin los recursos económicos necesarios para sostenerse en la ciudad: “Cuando fuimos a cambiar el vuelo, nos dimos cuenta de que ese vuelo ella lo compró el mismo día que viajamos y lo hizo con una transferencia falsa. Llamamos y nos dijeron que no nos podíamos devolver, eso fue demasiado duro”.

La pareja de colombianos se encuentra sin dinero durante su viaje a Roma - crédito captura de pantalla Facebook

Ante lo que parecía ser una oportunidad para celebrar su unión ha terminado en una pesadilla: “Estamos acá, ya dijimos que no podemos durar un mes porque todo es carísimo y hemos dado toda la plata”.

La comunidad de seguidores respondió con mensajes de apoyo hacia la pareja en este momento crítico: “Que triste que existan estas clases de personas que juegan con el dinero de uno, como si el dinero fuera fácil de conseguir”, “Denuncien”; “Qué mal hecho esa muchacha de verdad, Alina ojalá todo tenga solución”, fueron algunos comentarios que se leen en la publicación.