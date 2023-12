Valentina Lizcano explicó entre lágrimas por qué no ha contado de qué se operó: “Me duele la falta de empatía”

Valentina Lizcano contó cómo avanza su salud tras operación - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

Valentina Lizcano se pronunció a través de sus redes sociales en donde abrió su corazón al público para compartir sus sentimientos de dolor ante la insensibilidad de las personas y la falta de empatía de quienes comentan sus estados de Instagram.

La actriz caleña se derrumbó ante el acoso cibernético que está sufriendo por cuenta de haber dejado saber que está atravesando un problema de salud, pero no revelar de qué se trata. “Guardaré silencio hasta que me recupere. En enero les contaré de qué me operaron, pero no es nada de lo andan diciendo”.

Si bien Valentina Lizcano se ha mostrado como un libro abierto a lo largo de su carrera actoral y vida pública e, incluso, en redes sociales se posicionó como una mujer empoderada y sin filtros, se encuentra viviendo un capítulo de su vida que por un tiempo eligió mantener solo para ella, su familia y allegados.

Valentina Lizcano contó cómo avanza su salud - crédito @valelizcano/Instagram

Esto pese a que fue ella misma quien compartió la noticia de que había pasado por el quirófano y mostró en fotos cómo debía usar una sonda mientras se recuperada exitosamente. Aun así ella reclamó su derecho a elegir qué cosas comparte y cuales no sobre su vida.

La escritora del libro Sana locura, se mostró fuerte ante sus seguidores durante el relato que publicó en sus redes, sin embargo aseguró que tenía el corazón arrugado por el dolor que le causaba leer a tantas personas que la juzgaron sin saber nada sobre ella.

El público de la actriz especuló sobre un cáncer, explantación mamaria, cirugías estéticas y mucho más, lo que desbordó su perfil de comentarios en los que todo mundo se empezó a preguntar qué le había pasado y por qué aparecía en fotos conectada a una sonda.

Valentina Lizcano comentó que hasta enero guardará silencio sobre su salud - crédito @valelizcano/Instagram

Valentina Lizcano se derrumbó

La también coach motivacional se despachó en varios videos en contra de quienes la critican por publicar contenido privado fragmentado. Pues luego de que diera a conocer que se encontraba sanando tanto por dentro como por fuera, las personas le empezaron a preguntar el motivo y a querer saber más, inclusive sacaron sus propias conclusiones lo que causó al indignación de la actriz.

“Me duele la falta de empatía y ver la moral selectiva que existe, sobre todo de quienes se hacen llamar amigos. Necesito que los poquitos que saben entender que si no les he contado es porque tengo mis razones”, inició narrando Valentina mientras aseguraba que le estaban dando muy duro en las redes por no terminar de contar su historia completa.

Valentina Lizcano mostró su lado más sensible - crédito @valelizcano/Instagram

“¿Se imaginan si les dijera lo que me paso? Si así no más me están echando toda esta cantidad de mierda encima, no imagino donde se enteraran de la realidad”, afirmó.

La caleña contó que la han tratado de ‘shousera’, mentirosa, llama atenciones entre otros descalificativos más: “La cicatrización de mi cirugía es complicada, el post operatorio es delicado, no quiero sumarle más dolor a mi cuerpo a parte del físico el cual estoy curando desde la mente”.

Al final del video, Valentina comentó que las que dice en redes van dirigidas a ese 99% de personas que entienden su proceso, su forma de pensar, sentir y de ser. “Lo que cuento lo hago desde el corazón porque estoy convencida que a quienes me siguen por como yo soy les llega de la mera correcta”.

Valentina Lizcano mostró el dolor que le causa ver los malos comentarios sobre su estado de salud - crédito @valelizcano/Instagram

“Si yo abriera la puerta totalmente esto sería un ‘mierdero’ peor. Ustedes tiene su vida propia para ocuparse de lo suyo, mientras tanto yo sanaré y en enero les cuento el resto, pero créanme que si me ha dolido el corazón bastante”.