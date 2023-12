Silvestre Dangond regañó a fan que le pidió cantar un clásico: “¿Me estás jodiendo la vida? Actualízate”

Silvestre Dangond se indigno en medio de concierto en Riohacha - crédito @silvestredangond/Instagram

Silvestre Dangond sorprendió con una polémica reacción a la petición que le hizo un fan en medio de su concierto en Riohacha. El artista vallenato se emberracó luego de que le solicitaran cantar La tartamuda, uno de sus más grandes éxitos. “Tu estás como desactualizado amigo o es que ¿me estás jodiendo la vida?”.

Los comentarios del cantante nacido en Urumita, La Guajira, causaron risa a los asistentes, pero a su vez se extrañaron al ver que al cantante ya no le gusta interpretar sus clásicos. “Tanta canción bonita que yo tengo y tu vienes a pedir esa, tas loco”

Más de doce años han pasado desde que Silvestre Dangond puso a bailar a toda su fanaticada al ritmo de La tartamuda, uno de los temas que lo catapultó como referente de la nueva ola del vallenato colombiano. Sin embargo, todo parece indicar que el artista quiere superar esa etapa con la que nació ‘el silvestrismo’.

Silvestre Dangond reaccionó disgustado ante petición de un fan en Riohacha - crédito @silvestredangond/Instagram

Esta situación puso nuevamente sobre la mesa el karma que cargan los cantantes como una de las ironías de la vida, pues cuando inician sus carreras artísticas deben valerse de cuanta estrategia publicitaria exista para dar a conocer, posicionar y pegar sus temas, pero una vez el público se enamora de ellos, ya los cantantes se encuentran en otra etapa de su carrera en la que quieren que sus seguidores se enamoren de una nueva música que les permita evolucionar o en muchos casos incursionar en otros géneros.

Silvestre ha sido una fiel muestra de lo anterior, pues parte de su popularidad la alcanzó por cuenta de las controversias que genera su exploración de sonidos e inclusión de nuevos sonidos al vallenato, incluso su fusión con el urbano. Sin embargo, aunque los artistas pasan por diversas etapas y estados de su vida en los que quieren transmitir diferentes sentimientos, es común que su público se haga fan más de unas canciones que de otras.

Aun así, los cantantes esperan conectar con el tema actual de moda e ir dejando atrás su paso, algo que les resulta complicado, pues finalmente fue cómo conquistaron a sus seguidores.

¿Solo quiere cantar Ta malo?

Dangond que convirtió en centro de burla a un asistente de su show en vivo en la capital de La Guajira, expresó que se sentía entre atacado y extrañado por el inesperado deseo de quien le gritó que cantara una de las letras más coreadas por su público, La tartamuda. ¿De dónde eres tu hijo? preguntó Silvestre al momento de interrumpir su presentación, dando a entender que quien le pidió esa canción no era conocedor su discografía. “Eres como raro. Una de las dos, esa cachera se avecina o ya pasó”, añadió el artistas sobre la tarima.

Silvestre Dangond contagió con su nuevo disco Ta malo en vivo - crédito @silvestredangond/Instagram

Los demás espectadores estallaron en risa ante la contundente reacción del cantante vallenato y documentaron en video la curiosa intercesión. “La verdad es que me sorprendió, estoy impactado”, concluyó el guajiro antes de continuar con repertorio.

Si bien los asistentes al El Estadio Federico Serrano, se tomaron con gracia el momento en el que Silvestre paró su espectáculo para compartir su incomodidad, luego las redes sociales estallaron entre quienes le reclamaron por dejar en ridículo a la persona y por querer negar sus comienzos en el vallenato. Además, de que exaltaron el ‘temazo’ que les parece La tartamuda y lo mucho que les gusta.

“Oye Silvestre como así que no puedes cantar la tartamuda si fue el boom. Muy mal por ti”, “dice ser humilde, pero parece que se le subió la fama a la cabeza, olvidó sus inicios”, “pa’ que hace conciertos si no va a cantar lo que le piden. Agrandado”, “estás perdiendo el rumbo ‘silver’, te quedas sin tu esencia. Pensaba perdiste una canción, pero no quiero pasar por desactualizado”, “ojo tienes que incluir canciones viejas, son las que te hicieron grande”, “los temas buenos son los que recordamos, juzgues tu pasado”, comentaron algunos que también le pidieron tenerla en cuenta, pues consideran es una canción digna de ser cantada nuevamente en vivo.