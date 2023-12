Prendas militares que eran utilizados por el clan del Golfo fueron incautadas en Cauca

El material de intendencia era utilizado por miembros del clan del Golfo - crédito Ejército Nacional

Continúan los operativos para mitigar el accionar de los grupos armados en el país. Fuentes del Ejército Nacional confirmaron a Infobae Colombia que el jueves 28 de diciembre se registró la incautación de un material de intendencia que estaba siendo utilizado por miembros del clan del Golfo para camuflarse en el sur del Cauca.

En un operativo desarrollado por el Ejército y la Policía Nacional se logró la incautación de 36 chalecos tipo arnés, 50 metros de tela pixelada y 40 menajes tipo marmita, que son de uso privativo de las Fuerzas Militares de Colombia.

Estos objetos estaban siendo movilizados en un bus tipo chiva y fueron avaluados en más de 60 millones de pesos. De acuerdo con el Ejército Nacional, el material de intendencia iba a ser llevado para abastecer al frente armado liderado por Carlos Patiño.

El vehículo transitaba por el corregimiento de Pandiguando, en la zona rural de El Tambo, Cauca, bajo la jurisdicción de las tropas de la Fuerza número 4 del Ejército Nacional. En el lugar, se detuvieron a dos hombres, quienes fueron entregados a las autoridades.

De esta forma, el Ejército Nacional, con esta operación, logró mitigar las líneas de acción logística del frente de Carlos Patiño, que delinque en esta zona del Cauca. Sumado a esto, se espera que la presencia de las Fuerzas Militares pueda permitir el registro de más operativos exitosos.

Este material fue incautado en un operativo desplegado por el Ejército Nacional y la Policía Nacional - crédito Ejército Nacional

Criticas a Gustavo Petro por su estrategia para mitigar la violencia en el Cauca

Debido a los múltiples hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el Cauca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó el 24 de diciembre una propuesta con la que afirmó se evitará que se sigan cometiendo crímenes en este departamento.

Gustavo Petro aseguró que estos hechos son un efecto con el que las organizaciones criminales buscan tomar el poder de la región, por lo que invitó a la comunidad a unirse y realizar una movilización popular, resaltando que el Estado acompañará esta acción.

De la misma forma, el mandatario agregó que propondrá un pacto entre las comunidades del Cauca para que “las fisuras no sean aprovechadas por quienes no quieren la autonomía de la organización popular porque solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga”.

Esta propuesta generó críticas hacia el presidente, con muchos sectores destacando que la función del Gobierno nacional es garantizar la seguridad de los ciudadanos, evitando que estos tengan que salir a las calles para reclamarla.

Uno de los críticos del presidente fue el exministro de Salud Alejandro Gaviria, que pidió hacer claridad del futuro del proceso de paz y acciones inmediatas del gobierno.

“¿No valdría la pena hacer claridad plena sobre el futuro de la paz total, la estrategia de seguridad, las políticas de desarrollo y las acciones inmediatas de gobierno que piensan llevar a la práctica?”, afirmó Gaviria en su cuenta de X (antes Twitter).

Desde su salida del Gobierno nacional, Alejandro Gaviria ha sido uno de los principales críticos del presidente - crédito montaje Infobae

Sobre los múltiples hechos de violencia registrados en esta región, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que se han desplegado varios frentes de las Fuerzas Militares para presentar mejores resultados y mitigar con esto la criminalidad.

“Se han capturado más de 20 personas de esas bandas criminales. La aceptación de algunas personas, de estas actividades se devuelven contra la población. Las autoridades están combatiendo y se sigue persiguiendo a toda la banda, estamos militarizando en ciertas zonas y metiendo más policía”, afirmó Velasco a W Radio.