Andrea Valdiri fue considerada “la más bella” por un jugador de la Selección Colombia

El jugador de Palmeiras y la selección Colombia lo dio a conocer durante un reto de preguntas y respuestas - crédito @keepsmilingvm/TikTok

El 2023 fue un año intenso para Andrea Valdiri. La barranquillera, a la par que continuó publicando contenido en sus cuentas personales con regularidad y siendo noticia por el juicio que sostenía con Lowe León por la paternidad sobre su hija Adhara, protagonizó una de las rupturas más sonadas del año tras confirmarse el final de su relación con Felipe Saruma.

A partir de ese momento y pese a que ambos aclararon que la separación se dio en buenos términos, se han dado a conocer rumores y hechos de toda clase que incluyeron una supuesta nueva relación de Valdiri con el cantante vallenato Diego Daza (que este desmintió). En los últimos días, la creadora de contenido se hizo notar luego de que publicara un video en el que se mostraba bailando luego de un tiempo sin hacerlo, dejando sorprendidos a sus seguidores por los movimientos tan atrapantes que desplegó.

Esto llevó a que los elogios por su belleza y su figura abundaran en la red social, incluidos los de un futbolista que ha formado parte de las convocatorias de la selección Colombia durante las eliminatorias rumbo al mundial 2026 expresó que no es indiferente a Valdiri.

Se trata del mediocampista Richard Ríos, jugador que milita en el Palmeiras de Brasil y ha formado parte del ciclo de Néstor Lorenzo durante las primeras fechas de las eliminatorias en 2023. El antioqueño, que adquirió popularidad en TikTok, fue invitado por un consultorio odontológico de ese país, luego de someterse a un diseño de sonrisa. Tras completar el procedimiento, Ríos hizo parte de un reto de preguntas y respuestas rápidas en la cuenta oficial del consultorio.

Richard Rios, volante de contención del Palmeiras de Brasil, consideró que Andrea Valdiri es la mujer más bella de Colombia en un reto de TikTok - crédito Carla Carniel/Reuters

A Ríos, del que no se conoce mucho en lo que se refiere a su vida privada (al punto que cuando le preguntaron por su estado civil en el reto, se limitó a decir “paso”), se le preguntó cuál era la mujer más bella de Colombia, y sin dudarlo respondió con el nombre de Andrea Valdiri.

En los comentarios a la publicación abundaron las reacciones de colombianos que no dudaron en hacer bromas al respecto. “En este momento de mi vida quiero ser Andrea Valdiri”, “Cómo que Andrea Valdiri veaaa, y no yo”, “que la Valdiri no vea esto porque lo pone de 502″ (en referencia a un comentario de la influencer en la que aseguró que había estado con 500 hombres), “indirecta para Valdiri”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en respuesta a lo mencionado por Ríos.

Los planes de Andrea Valdiri para 2024

Andrea Valdiri se refirió a sus planes para 2024 y aseguró que el año que termina no fue el mejor para ella - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Mientras los seguidores de Richard Ríos y de la propia Andrea Valdiri se ilusionan con que lo dicho por el futbolista en el reto de TikTok sea indició de algo más, la creadora de contenido hizo balance de 2023. Aunque su popularidad se mantuvo en ascenso así como el número de seguidores (ya superó los 9 millones en Instagram), Valdiri señaló que los aspectos personales hicieron que este no fuera su mejor año.

De ahí que para el año que viene uno de sus mayores deseos es iniciar 2024 con fuerza y darle forma a los proyectos que tiene en mente. “Yo no descanso. Estoy trabajando mucho para poder llevarle mi mejor versión y se vuelvan a enamorar de lo que hacemos”, afirmó Valdiri.

A raiz de su baile que despertó elogios entre la mayoría de sus seguidores, Andrea anunció que tiene intenciones de retomar el baile el próximo año. “Tengo nervios, pero a la vez muchas ganas de ya estar sobre una tarima, me da nostalgia regresar”, comentó.