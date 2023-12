Alina Lozano y Jim Velásquez presumieron vista al Papa en Roma

Alina Lozano y Jim Velásquez se encuentran en su luna de miel en Roma; la pareja indicó haber conocido a papa Francisco - crédito Alina Lozano/ Instagram

La pareja de creadores de contenido Alina Lozano y Jim Velásquez provocaron especulaciones entre sus seguidores al asegurar que durante su luna de miel en Roma mantuvieron un encuentro con el papa Francisco.

Te puede interesar: Alina Lozano aseguró que no tiene dinero para su luna de miel con Jim Velásquez: “Te pido que me mandes unos euros”

Aunque la pareja narró con entusiasmo detalles sobre el supuesto encuentro en el que el Sumo Pontífice les habría dado bendiciones y orado por ellos, la falta de pruebas fotográficas, debido a un presunto acuerdo de confidencialidad, ha generado cientos de comentarios poniendo en duda la veracidad del relato.

Los influencers colombianos compartieron a través de redes sociales la experiencia que habrían vivido en la Ciudad Eterna. Relataron situaciones como haber comido en la mesa del Papa y que la actriz había descansado en su cama debido al cansancio.

Te puede interesar: Alina Lozano y Jim Velásquez siguen sufriendo en su luna de miel: esto les pasó en Roma

Sin embargo, la afirmación de haber grabado un TikTok con el líder de la Iglesia Católica y el hecho de no poder mostrar imágenes por un supuesto contrato de confidencialidad ha llevado a los internautas a cuestionar si la historia es real o un solo video para general interacciones en las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La pareja de colombianos se encuentra de viaje en Roma por su luna de miel - crédito Alina Lozano/ Instagram

Los creadores de contenido publicó un corto clip explicando su experiencia con el máximo pontífice: “Fue una experiencia increíble, estuvimos comiendo en su mesa, Alina se acostó en su cama porque estaba cansada. Nos bendijo un montón y nos dijo que ya iba a parar el hate que nos estaban haciendo. Grabamos hasta un TikTok (...) No podemos mostrar nada porque nos hizo firmar un contrato de confidencialidad por su community manager, fue muy emocionante’', se puede escuchar en la publicación que acumula 7 mil likes.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano salió en defensa de Westcol: “Me está tratando como una reina”

El viaje a Europa inició con situaciones problemáticas, como dificultades para abordar su vuelo a Roma y encontrar alojamiento una vez en territorio europeo por falta de dinero. Según lo relatado por la pareja, un seguidor les proporcionó hospedaje durante tres días, tras lo cual solicitaron más ayuda para continuar su estancia. Jim Velásquez incluso insinuó que solicitaron la intervención del papa Francisco para bendecir su unión: “Hubo un mensaje que decía: ‘Pídanle ayuda al Papa’ y lo hicimos. El Papa Francisco está feliz de vernos. Alina habló con él y dijo que estaba encantado, así que, Francisco, mañana nos vemos”, afirmó a través de un video.

Los influencers narraron una supuesta experiencia con el máximo pontífice - crédito Alina Lozano/ Instagram

Las reacciones en redes sociales han sido diversas y controversiales debido a la falsa historia de los creadores de contenido, los comentarios que van desde los que acusan a la pareja de buscar atención con un “show”, hasta aquellos que se burlan de las acciones de los colombianos: “La actuación de estos superó las de la Rosa de Guadalupe”;: “¿Y esto debería dar risa?”; “Los entiendo; yo también me tome un té con la reina Isabel y no lo puede documentar 🤣😂”; “Seguro es una broma del Día de los Inocentes”; “Si claro y yo soy amiga íntima del príncipe de Dubai”, son algunas de las opiniones que persisten sobre la actuación de los recién casados.

La supuesta historia de los colombianos hace parte de una serie de videos que ha realizado la pareja desde el anuncio de su luna de miel, por la cual al principio no tenían dinero para hacer su soñado viaje: “Mi querida Ornella (...) me casé con un pollo, sí, tengo mi propio colágeno, y queremos ir allá, a Roma donde tú vives. Te pido que me mandes unos euros, una plata, sí, por favor, y me haces el favor de comprar los tres pasajes, el mío, el de mi hijo, que nos recibas y nos des las tres comidas, bueno, cuatro, porque Jim come un poquitico más, entonces estoy muy pendiente de ti”, fue el mensaje que la actriz le envió a una amiga para que la recibiera en Roma junto a su esposo.