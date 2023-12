Tras la explosión en túnel de la Vía al Llano, solo hay paso por el puente militar entre Villavicencio y Bogotá

De Bogotá a Villavicencio, en el sector de Juan Rey a partir de la 1 a.m. hasta las 3 a.m. Luego de 7 a.m. a 9 a.m. Reabre hasta la tarde de la 1 p.m. y se cierra a las 3 p.m. y hasta la noche vuelve a operar de 7 p.m. hasta las 9 p.m.