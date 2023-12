Ministerio del Interior asegura que el helicóptero dispuesto para movilizar a la esposa y cuñado del director del Dapre fue usado con toda legalidad

Carlos Ramón González, director del Dapre está en la polémica por presuntamente haber movilizado en un helicóptero de la Policía a su esposa y cuñado a una posesión de alcalde - créditos Presidencia de la República

El Ministerio del Interior confirmó que un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional fue empleado para trasladar a funcionarios gubernamentales en Santander, tras acusaciones de uso indebido de la aeronave en medios de comunicación.

El Black Hawk fue solicitado para el transporte de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a la ceremonia de posesión de la alcaldesa de Chipatá y a una reunión en Puente Nacional. La solicitud fue realizada conforme a un acuerdo interadministrativo existente entre el Ministerio y la Policía.

“Este requerimiento, realizado por el Ministerio del Interior, se hizo por solicitud expresa del DAPRE en atención a un convenio interadministrativo que esta cartera tiene con la Policía Nacional de Colombia”, se aprecia en la comunicación emitida desde MinInterior.

Inicialmente, el vuelo del Black Hawk estaba previsto para la movilización del director del Dapre, Carlos Ramón González, a eventos importantes en el departamento de Santander. Sin embargo, al no poder asistir González debido a compromisos previos de planificación estratégica con el presidente Gustavo Petro, la Consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, encabezó la delegación en su lugar.

Desde la cartera dirigida por el ministro Velasco se enfatizó que la utilización de la aeronave se ajustó a la legalidad y a las necesidades logísticas del Gobierno, señalando que el uso se dio en el marco de un convenio que advierte sobre este tipo de desplazamientos oficiales.

Lo particular de la situación es que el documento oficial no hubo mención respecto a Dana Leal, compañera sentimental de Gonzáles, así mismo no se nombró al diputado Giovanni Leal, cuñado del director del Dapre y hermano de Dana Leal.

La aparición de estos dos nombres fue el causante para que varios medios, iniciando por Caracol Radio, denunciaran el presunto mal uso de vehículos exclusivos de las Fuerzas Militares.

El mencionado viaje también despertó inquietudes sobre si fue una visita a familiares en Puente Nacional, siendo este el municipio de origen de Carlos Ramón González. Frente a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación posee actualmente la responsabilidad de aclarar el alcance del uso permitido del helicóptero y determinar las consecuencias de este actuar para los involucrados.

Helicóptero Black Hawk, uno de los usados para la asistencia a la posesión de la alcaldesa de Chipatá - crédito Fuera Aeroespecial Colombiana

El origen de la polémica

Una controversia ha surgido en Santander tras el empleo de un helicóptero de la Policía Nacional para trasladar a funcionarios y políticos a la ceremonia de posesión de Jenny Mora como alcaldesa de Chipatá. Entre los usuarios de la aeronave se encontraban Sandra Ortiz, Luz Danna Leal, el congresista Juan Manuel Cortés y el diputado Giovanny Leal. El vuelo, con partida desde Puente Nacional, desató cuestionamientos por parte de analistas sobre la adecuación de recursos estatales para actividades posiblemente proselitistas.

El incidente provocó críticas, especialmente cuando el analista político Julio Acelas, del Partido Verde, tildó el acto de uso cuestionable de los recursos policiales y pauta de prácticas no superadas por la actual administración. La necesidad de seguridad fue la justificación oficial para el uso del helicóptero Black Hawk, sin embargo, el contexto del servicio plantea dudas sobre la adecuada asignación de estos medios estatales.

La Alta Consejera Ortiz, por su parte, defendió su participación en el evento y puso énfasis en la presencia y el rol del liderazgo femenino en la administración local. Destacó, asimismo, la colaboración entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.

La polémica desatada por la vicepresidenta y el uso del helicóptero

En paralelo, se recuerda el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, cuyos desplazamientos en el helicóptero UH60 Black Hawk, con un costo de unos 12.000 dólares por hora de operación y la elección de residencia alternativa desataron polémica por la administración de fondos públicos y medidas de seguridad adoptadas. Vale destacar que Márquez aseguró que debía realizar los recorridos en la aeronave por temas de seguridad, luego de que fuera encontrada en una carretera por la que se transportaba varios kilos de explosivos.