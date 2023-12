J Balvin volvió a sus raíces y lo reflejó en su peinado: “Conectando con mi esencia”

El cantante colombiano volvió a sus raíces... literalmente - crédito @Jbalvin/Instagram

“Volviendo a tiempos como Energía mientras disfruto haciendo música Sin AFÁN”, este ha sido uno de los mensajes que J Balvin ha reiterado en su regreso a la escena. El cantante paisa está decidido a tomarse el tiempo necesario para avanzar en sus proyectos sin sentir ninguna presión. Además, busca recuperar la esencia que le permitió consolidarse como uno de los grandes exponentes del género urbano.

En ese sentido, los seguidores de J Balvin han sido testigos de una nueva faceta del artista, en la que ha optado por no prestar atención a los comentarios negativos y a las menciones de otros artistas en canciones. Ha decidido centrarse únicamente en lo que realmente importa en su vida, sin permitir que esto afecte su paz.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos de sus fanáticos fue que, dentro de esos cambios, J Balvin decidiera, por primera vez en mucho tiempo, dejarse crecer el cabello en un estilo rizado, similar al afro, algo que no hacía desde hace más de 13 años. Incluso el propio artista compartió este nuevo look en sus redes sociales.

El cantante colombiano compartió el regreso de su look con el que empezó en el género urbano - crédito @jbalvin/Instagram

“Natural, 100% de satisfacción”, mencionó J Balvin, que se encuentra contento con su nuevo look mientras trabaja arduamente en lo que será su próximo gran proyecto musical, del cual se conocen pocos detalles. Hasta el momento, solo se ha lanzado un sencillo de este álbum, llamado Amigos, y ha recibido comentarios muy positivos de los usuarios en las redes sociales.

Incluso el cantante compartió el regreso de su peinado y destacó que esto también tiene un significado y es el regreso a su esencia más natural y que tenía antes de convertirse en uno de los exponentes del género más importantes a nivel mundial. “Salí a mirar la luna, pero terminé mirando mis fotos 😂😂😂 #Amigos conectando con mi esencia”, comentó el paisa.

La publicación de J Balvin, como era de esperarse generó muchos comentarios de sus seguidores: “El que es no deja de ser con toda 🔥”; “AFRO BALVİN ONLİNE 😂😂😂”; “Así debe ser Jose, de vuelta a lo que en realidad eres, los años pasan, la esencia se mantiene. Vibas y buena energía siempre”; “El Joe Balvin 😂”; “Su afrito😍 amooooo❤️”; “Es lo mas relajante estar y conectar con uno mismo sin importar nada🔥”; “Derramando flow desde siempre”; “Lo importante es mantener el mismo corazón así cómo lo hace usted, bendiciones 🙏”, entre muchos otros.

Burlas a J Balvin por su cabello

La energía positiva con la que el cantante colombiano se conecta y las buenas vibras que ha experimentado en el estudio musical le han permitido vivir grandes experiencias. Estas, por lo general, las comparte con sus seguidores en sus redes sociales y algunas de estas situaciones también son muy divertidas, y recientemente, una de ellas tuvo como gran protagonista su nuevo peinado.

El cantante paisa se está disfrutando de su tiempo en el estudio de grabación y, como ya es usual, las risas no faltaron

J Balvin publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que se encontraba junto a uno de los productores. Mientras dialogaban sobre alguna canción que estaban trabajando, el paisa le preguntó sobre el apodo que le había puesto, y la respuesta desató la risa del artista. “Cómo era, ¿pelo de qué?”, y este contestó de inmediato: “pelo de carne molida”. El cantante no pudo contener la risa y le mencionó, “(risas) qué hijueputa”.

Por ahora, J Balvin quiere mantenerse tranquilo pese a las polémicas que han surgido en los últimos días, en donde incluso fue mencionado por Anuel en la tiraera a Arcángel. “A mí nadie me quita la paz que he trabajado todos estos años, de tanto aprendizaje, de estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoya y que está conmigo en las buenas y en las malas. Nadie me va a quitar la paz porque es una decisión que uno toma”.